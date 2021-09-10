Bolu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü - Son Dakika

Diğer orman işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çapaklı Orman İşletme sınırları içinde yer alan Ahmetler Yaylası bölgesinde kesim işi yapan Ahmet Elik'in (55) üzerine bölgede kesilen bir ağaç devrildi.

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