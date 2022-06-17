Bolu'da voleybol oynarken sakatlanan öğrenci karnesini hastanede aldı - Son Dakika
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Bolu'da voleybol oynarken sakatlanan öğrenci karnesini hastanede aldı

17.06.2022 13:01
Bolu'da voleybol oynarken sakatlanan öğrenci karnesini hastanede aldı

Bolu'da, voleybol oynarken sakatlanan öğrenciye karnesi, hastanede verildi.

Bolu'da, voleybol oynarken sakatlanan öğrenciye karnesi, hastanede verildi.

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Selen Çırak, iki gün önce okul bahçesinde voleybol oynarken düşerek sakatlandı.

Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından hastaneye kaldırılan Çırak, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Ortopedi Servisinde menisküs ameliyatı geçirdi.

Tedavisi devam ettiği için karnesini alamayan Çırak için hastane odasında tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sınıf öğretmeni Tuğba Ulusoy, sınıf arkadaşları ve ailesinin katıldığı törende, Çırak'a karnesi verildi.

Ulusoy, güzel bir dönemin sona erdiğini belirterek "Keşke böyle olmasaydı ama oldu. Başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Çırak'a karnesini ve teşekkür belgesini veren İl Sağlık Müdürü Demirkol da Çırak'a başarı dileyerek "Çok güzel bir karnen var. Sıra dışı bir karne merasimi oldu. İnşallah güzel bir tatil geçirerek yeni döneme hazır halde gelirsin. Sana sevdiklerinle beraber güzel bir tatil diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, voleybol, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da voleybol oynarken sakatlanan öğrenci karnesini hastanede aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da voleybol oynarken sakatlanan öğrenci karnesini hastanede aldı - Son Dakika
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