Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

03.03.2022 18:28

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini devam ettiriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini devam ettiriyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Bolu Dağı kesiminde yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düşüyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

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BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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