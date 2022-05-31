Bolu'daki orman yangını söndürüldü

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Göynük ilçesinde çıkan orman yangınının söndürüldüğünü, toplam 8 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Şentürk, AA muhabirine, Demirhanlar köyü mevkisinde dün akşam yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangına kısa sürede müdahale ettiklerini belirtti.

Mahmut Şentürk, "Göynük Belediyesinden, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden, Göynük, Mudurnu ve Nallıhan Orman İşletme müdürlüklerinden arazöz ve itfaiye araçlarının yanı sıra köylerdeki yangın tankerleri ile bölgedeki itfaiye aracı bulunan işletmeler ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden 1 yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti." diye konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışma sonucu yangının söndürüldüğünü dile getiren Şentürk, "Şu anki tespitlerimize göre 8 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz halen yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Yangın mevsiminin başladığını ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini anlatan Şentürk, tüm vatandaşların ormanlık alanlarda duman ya da alev görmesi durumunda hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesini istedi.