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BOLU HALUK LEVENT, BOLULULARI COŞTURDU

30 dakika önce

ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent, Boluluları coşturdu.

ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent, Boluluları coşturdu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı. Binlerce kişi Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı Boluluları coşturdu.
BOLU HALUK LEVENT, BOLULULARI COŞTURDU
Mustafa Kemal Atatürk, Haluk Levent, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
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