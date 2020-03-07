Bolu ilkokul öğrencileri şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu ilkokul öğrencileri şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü - Son Dakika

Bolu ilkokul öğrencileri şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü

6 saat önce

İlkokul öğrencileri şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdüBOLU'nun Göynük ilçesinde yüzlerce ilkokul öğrencisi, İdlib şehitlerini anmak için 200 metrelik dev bayrakla yürüyüş yaptı.

İlkokul öğrencileri şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü

BOLU'nun Göynük ilçesinde yüzlerce ilkokul öğrencisi, İdlib şehitlerini anmak için 200 metrelik dev bayrakla yürüyüş yaptı. Çok sayıda vatandaş da öğrencilerin yürüyüşüne destek verdi.

Göynük ilçesinde bulunan Ali Ericek İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İdlib'de şehit olan askerleri anmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında bir araya gelen yüzlerce öğrenci, 200 metrelik bayrakla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Miniklerin yürüyüşüne vatandaşlar da destek verdi. İlçenin en işlek caddelerinde gerçekleştirilen yürüyüş sonunda tören alanına gelindi. İdlib'te şehit olan askerlerin isimleri tek tek okunurken, hepbir ağızdan 'Burada' diye cevap verildi. Tören, şehitler için dua okunmasının ardından sona erdi.

Bolu ilkokul öğrencileri şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü

Göynük, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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