Bolu'da korku yaratan zehirlenme vakası! Anne ve oğlu hastaneye yatırıldı - Son Dakika
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Bolu'da korku yaratan zehirlenme vakası! Anne ve oğlu hastaneye yatırıldı

28.09.2022 13:14

Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde, hayvancılık yapan anne ve oğlu, geçtiğimiz aylarda Yuva köyünde yaşanan zehirlenme vakalarına benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. İkilide kanlı ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri olduğu ifade edildi, anne detaylı tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Kındıra köyünde hayvancılık yapan bir kadın ve oğlu kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

BENZER BULGULAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan tetkiklerde hastaneye başvuran kadında Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görülürken oğlunda önemli bir bulguya rastlanmadı. Anne tedbir amaçlı tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisine Bolu'da devam ediliyor.

SU VE YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlunun dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı öğrenildi. Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kındıra köyüne giderek su ve yemeklerden numune aldı.

YUVA KÖYÜNDE NE OLMUŞTU?

Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 142'si tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin tedavisinin sürdüğü olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısı konulmuştu.

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Kaynak: AA

Ankara, Bolu, HÜS, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da korku yaratan zehirlenme vakası! Anne ve oğlu hastaneye yatırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da korku yaratan zehirlenme vakası! Anne ve oğlu hastaneye yatırıldı - Son Dakika
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