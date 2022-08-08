Bolu'da 'gizemli hastalık' paniği yeniden başladı! Yüzlerce kişide zehirlenme şikayeti var - Son Dakika
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Bolu'da 'gizemli hastalık' paniği yeniden başladı! Yüzlerce kişide zehirlenme şikayeti var

08.08.2022 17:40

Bolu'da geçtiğimiz haftalarda görülen 'gizemli hastalık' yeniden hortladı. Yüzlerce kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvururken tedaviye alınanlar arasından 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaynağı hala tespit edilemeyen hastalıkların artmasının ardından ekipler yeniden harekete geçti.

Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda birçok kişi, kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vaka sayılarının artmasıyla valilikten yapılan son açıklamaya göre 141 kişi hastanelere başvurdu. Hastaneye kaldırılan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Valilik tarafından 14 gündür vaka sayıları açıklanmazken, köyde aynı belirtileri gösteren ve yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden kişilerin olması, mahallede tedirginliğe yol açtı. Köyde zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen ve durumu kötüye gittiği için Ankara ve Bursa'da tedaviye alınan 15 ve 17 yaşlarındaki 2 genç ise entübe edildi.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu, Bolu yine ayakta! Gizemli zehirlenmeler yine arttı

KANLI İSHAL BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Köyde ekipler tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen Can su A.'da da bugün kanlı ishal belirtileri görüldü. Hastaneye gideceğini belirten Cansu A., "Benim kardeşim de hasta. Kanlı ishal bende de var. Kardeşimde de vardı. Onda daha çok var. 3 haftadır hastanede. Bende de dün başladı. Su hiç kullanmadım. Sadece hazır su kullandım içmek için. Yalnızca duş almak, diş fırçalamak için falan su kullandım. O da mideye gitmedikçe sıkıntı olmaz demişlerdi. Nasıl hasta olduğumu bilmiyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu, Bolu yine ayakta! Gizemli zehirlenmeler yine arttı

NEDEN BULAŞTIĞI BİLİNMİYOR

Köyde yaşayan İsmail Arslan da yeni hastaların olması nedeniyle tedirginlik duyduklarını ve kendilerine bir açıklama yapılmadığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin çocuğu yatıyor hastanede. Kimisi burada hasta. Bizim talebimiz bize neden bulaştığını söylesinler. Suyla banyo yapabilecek miyiz? Bulaşık yıkayabilecek miyiz? Birisi bir şey söylesin. Kapatsınlar suları da istemiyoruz. Neden bulaştığını bize söylesinler. Kimse bir şey söylemiyor. Bugün biz telefon edince ekipler geldi. Burası biraz hareketlendi. 10 gündür kimse yoktu burada. Yeni vakalar da var. 2 gün önce yeni bir çocuk hastalandı. Başka bir arkadaşımın çocuğu yoğun bakımda yatıyor. Adam buradaki sudan da kullanmıyor. Şebeke suyu da bağlı değil evine. Kendi kuyu suyu var. Şimdi bu çocuk niye hasta oldu? Başka bir arkadaşın çocuğunu entübe ettiler."

Türkiye'nin gündemine oturmuştu, Bolu yine ayakta! Gizemli zehirlenmeler yine arttı

"ÇEŞMEDEN AKAN SUYU İÇMİYORUZ"

Çeşmeden akan suyu içmediğini belirten Fatma Öztürk ise "Endişe ve korku yaşıyoruz. Suyu kullanmıyoruz. Suyu içmek için hazır kullanıyoruz. Çeşmeden akan suyu da temizlik için falan kullanıyoruz. Son 2 gündür şebeke suyu verilmeye başladı. Ama yine de onu içmiyoruz. Hala tedirginiz" dedi.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu, Bolu yine ayakta! Gizemli zehirlenmeler yine arttı

Eşi hastanede tedavi gören Nurettin Özdoğan da sudan içmediklerini aktararak, "Hasta olmadan önce de içmiyorduk. Dışarıdan alıyorduk. Sadece abdest alırken falan kullandık. Su akıyor ama hala tedirginiz. Ben kullanmıyorum suyu. Sadece hazır suyu kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EKİPLER YENİDEN KÖYDE

Öte yandan köyün kullandığı su deposu tamamen temizlenerek, ekipler tarafından dezenfekte edilip, borular da yenilendi. İçmek için hazır su kullanılmasına rağmen hala kanlı ishal, mide bulantısı gibi şikayetleri olan kişilere rastlanması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hemen köye gitti. Aralarında İl Sağlık Müdür Yardımcısı ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 25 kişi incelemelerde bulundu. Ekipler sulardan numune alırken köy halkına da hijyen uyarılarının yazılı olduğu broşürler dağıttı.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu, Bolu yine ayakta! Gizemli zehirlenmeler yine arttı
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Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 'gizemli hastalık' paniği yeniden başladı! Yüzlerce kişide zehirlenme şikayeti var - Son Dakika

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