Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı istifa etti-ARŞİV - Son Dakika

Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı istifa etti

Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35), Göynük Belediyespor'daki görevinden ayrıldı.

Ocak ayında Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçilmişti. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı olmuştu. 3 çocuk annesi Aydın, görevinden ayrıldı. DHA'nın telefonla ulaştığı Ayşe Aydın, "Kulüpte sorunlarım vardı. Bıraktım" dedi.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)