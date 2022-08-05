3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde öldü - Son Dakika
Üye Girişi

3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde öldü

05.08.2022 10:03

Bolu'nun Seben ilçesinde yılan figürü gördükleri yerde define arayan 2 kişiden 1'i kazdığı 18 metrelik mağarada gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bolu'nun Seben ilçesinde yılan figürü gördükleri yerde define arayan 2 kişiden 1'i kazdığı 18 metrelik mağarada gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fatih Uzun'un daha önce 3 kez jandarma ekipleri tarafından kaçak define kazdığı sırada yakalandığı öğrenildi.

Olay, Bozyer köyü Gücük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Uzun ve Durmuş A. isimli arkadaşlar yaklaşık 1 hafta önce üzerinde yılan figürü olduğunu iddia ettikleri kayalık alanda define aramak için kazı yapmaya başladı. Yanlarında getirdikleri patlayıcıları da kullanan 2 arkadaş, define aradıkları bölgede 18 mağara açarak çalışma yaptı. Fatih Uzun, kazı yaptığı yerdeki kayaları dışarı çıkarmak için patlayıcı madde kullandıktan sonra içeri girdi. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan gazdan zehirlenen Uzun, kendisini güçlükle dışarı attı. Arkadaşının fenalaştığını gören Durmuş A., Uzun'a kalp masajı yapıp yüzünü suyla yıkadıktan sonra cep telefonunu sinyal verdiği bir bölgeye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Dağlık bölgede kilometrelerce yürüdüler

İhbar üzerine olay yerine İlçe Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarını Seben yolu üzerinde park eden yaklaşık 10 kişilik ekip, zorlu dağ yollarında kilometrelerce yürüyerek define aranan bölgeye ulaştı. Sağlık ekibinin incelemesinde Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD görevlisi uçurumdan yuvarlandı

Ekipler uçurumlarla dolu zorlu dağ yollarında ilerlerken bir AFAD görevlisi dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düşerek omzu kırıldı. Diğer AFAD görevlileri tarafından düştüğü yerden kurtarılan personel, hastanede tedavi altına alındı.

Ne aradıklarını söylemedi

Daha önce farklı bölgelerde define ararken 3 kez jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenilen Fatih Uzun'un arkadaşı Durmuş A.'nın olay yerinde ilk ifadesi alındı. Cumhuriyet savcısının "Ne arıyordunuz?" sorusuna ısrarla cevap vermeyen Durmuş A., aradıkları şeyi sadece Fatih Uzun'un bildiğini söyledi.

Ceset helikopterle alındı

Yaklaşık 5 kilometrelik dik yamaçta bulunan Fatih Uzun'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olay yerine istenilen helikopterle alınarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu'da facia! Defineci kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü Bolu'da facia! Defineci kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü DEFİNE KAZISI YAPARKEN KULLANDIĞI HİLTİDEN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ - EK GÖRÜNTÜ DEFİNE KAZISI YAPARKEN KULLANDIĞI HİLTİDEN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ - EK GÖRÜNTÜ
Kaynak: İHA

Hisarcık, Seben, AFAD, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:03:13. #1.12#
SON DAKİKA: 3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement