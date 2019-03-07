Son Dakika Haberleri: Bolu Otomobille 500 Metrelik Uçurumdan Yuvarlanan 2 Arkadaş Toprağa Verildi

Bolu Otomobille 500 Metrelik Uçurumdan Yuvarlanan 2 Arkadaş Toprağa Verildi

6 dakika önce

Bolu'nun Seben ilçesinde otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölen Mehmet Arıkan(69) ve Ömer Arslan'ın (75) cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bolu'nun Seben ilçesinde otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölen Mehmet Arıkan(69) ve Ömer Arslan'ın (75) cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bolu'da oturan Mehmet Arıkan ve arkadaşı Ömer Arslan geçen Salı günü sabah saatlerinde otomobille Seben'e gitmek için yola çıktı. Mehmet Arıkan ve Ömer Arslan'dan haber alamayan yakınları dün sabah saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) aracılığıyla, 2 arkadaşın içinde bulundukları 14 GF 458 plakalı otomobilin Karacasu mevkiinden Seben'e doğru ilerlediğini tespit etti. Durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, dün sabah saatlerinde Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı. Jandarma, Mehmet Arıkan'ın kullandığı otomobili, Seben ilçesine bağlı Korucuk mevkiinde 500 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmış halde buldu. Zor arazi şartlarının bulunduğu bölgede 500 metre aşağıya inen jandarma ekipleri, otomobilden savrulmuş haldeki Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BİRLİKTE CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Bugün Bolu kent merkezindeki Borazanlar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında Mehmet Arıkan ve Ömer Akpınar'ın yakınları yan yana koyulmuş tabutların başında gözyaşı döktü. 2 arkadaşın cenazeleri Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:32 Kaynak: DHA

Seben, Mehmet Arıkan, Bolu, Güncel
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