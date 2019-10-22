Son Dakika Haberleri: "Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"
Son Dakika Güncel 'Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur'

"Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"

19 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terörle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur."

(İHA)

Fahrettin Altun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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