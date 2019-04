Boluspor - Kardemir Karabükspor: 4-0

STAT: AtatürkHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Fink (xxx), Umut (xxx)(Dk.46 Mustafa Durak xxx), Akabueze (xxxx), İshak (xxx), Ufuk (xxx)(Dk.46 Hayrullah xxx), Mutlu (xxx), Özgür Can (xxx), Dimov (xxxx), Guido (xxx)(Dk.80 Burak Asan), Burak Bekaroğlu (xxx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x)- Arda (xx), Berkay (x), Can (xx), Abdullah (xx), Toykan (xx)(Dk.51 Doğukan xx), Cihan (xx), Emre Eser (x), Berk (xx), Oğuz (x)(Dk.79 Arifx), Ahmet Karadayı (x)(Dk.46 Batuhan Kurt x)GOLLER: Dk.5 Akabueze, Dk.9 Dimov, Dk.29 Özgür Can, Dk.36 Mutlu ( Boluspor SARI KARTLAR: Burak Bekaroğlu, Akabueze (Boluspor), Arda, Emre Eser ( Kardemir Karabükspor Spor Toto 1'inci Lig 28'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.5'inci dakikada savunmanın hatasında ceza sahası dışında topu kapan Akabueze rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Akabueze'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.8'inci dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Akabueze'nin soldan ortasına Özgür Can kafa vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.9'uncu dakikada Dimov rakiplerinden sıyrılarak girdiği ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.29'uncu dakikada Umut'un pasında topla buluşan Özgür Can'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-0.36'ncı dakikada Guido'nun sol kanattan yerden açtığı ortaya Mutlu gelişine vurdu: 4-0.- Bolu