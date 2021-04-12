Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa - Son Dakika

Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa

12.04.2021 11:05
Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa, System.String[]

Beypiliç Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Beypiliç Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Emin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da futbol oynamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu an Boluspor'dayım, sadece buraya odaklandım. Aklımda başka bir düşünce yok. Sezon sonunda bakacağız, Galatasaray'a geri dönebilirim, burada devam edebilirim. Avrupa hayalim var, ilerleyen yıllarda Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

Emin, oyun anlayışı sebebiyle Boluspor'a transfer olmak istediğini aktararak, "Buraya gelmemde Arda abimin ve hocamın büyük katkısı oldu. Onlar Bolu'yu seçmemi istediler. Gelmeden önce Arda abim ile de konuştuğumda pas oyunu oynayan takıma gitmemi söylemişti. Boluspor'u zaten takip ediyordum, burada arkadaşlarım vardı. Barbaros abi (Gözneli) ile görüştük, Arda abi ile Başakşehir'den tanışıyorlar. Bu şekilde ilerledi, Bolu'yu seçtik. Çok da memnunum, her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da futbol oynamak, sarı-kırmızı forma ile sahaya çıkmak hayalimdi"

Emin, altyapısında yetiştiği Galatasaray formasını giymenin hayali olduğunu söyleyerek, "İlk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında oynadım. Bir ay öncesine kadar top toplayıcılık yaptığım sahada bu sefer maç oynamak nasip oldu. Hocam uygun gördü. Çok güzeldi, o zaman taraftarımız da vardı. Pandemi yoktu. Her şey çok güzeldi. Galatasaray'da futbol oynamak, sarı-kırmızı forma ile sahaya çıkmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim, şimdi de daha fazlasını gerçekleştirmek için uğraşıyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim gibi bir teknik direktörle çalıştığı için şanslı olduğunu dile getiren 18 yaşındaki stoper, "Hocamın zaten başarılarını söylememe gerek yok. Gençlere olan bakış açısı benim için çok değerli. Herkesin gözündeki Fatih Hoca ile benim gözümdeki Fatih Hoca çok farklı. Akademideyken onunla çalışmak hayalimdi. Nasip oldu, her şey çok da iyi gidiyordu. Daha da iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emin, Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçlardan olan Medipol Başakşehir karşılaşmasının da kendisi için özel olduğunu anlatarak, "Başakşehir maçında oyuna sonradan girmiştim. Tabii daha iyi rakiplere karşı daha iyi konsantre oluyoruz. Daha ciddi oynamamız gerekiyor, çünkü karşınızda çok tehlikeli ve büyük oyuncular var. O maç benim için iyi geçmişti. Allah'ın izniyle daha büyük oyunculara karşı oynayacağımı da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sokak hayatından uzak kalmak için futbola başladım"

Futbola başlamasından da bahseden genç oyuncu, şöyle devam etti:

"İstanbul Esenler'de oturuyorduk, sokak hayatından uzak kalmak için futbola başladım. Futbola ilgim vardı ama babam özellikle sokaktan uzak kalmam için beni futbola yazdırdı. Atışalanı Spor Kulübünde başladım. Orada benim bir hocam Emin Tetikli vardı. Beni Galatasaray'dan tanıdığı Ahmet Keskinkılıç Hoca'nın yanına götürdü. Denendim ve bu şekilde başladım. Daha sonra 10 yıla yakın Galatasaray'da devam ettim 17 yaşıma kadar. A takıma kadar yükseldim, hocam uygun gördü Galatasaray'da kaptanlık yaptım. Ardından Boluspor'a geldim. Burada da gelişimimi devam ettiriyorum. Şans bulduğum sürece takıma en iyisini vermeye çalışıyorum."

Emin Bayram, en güvendiği özelliklerini ise "Hava toplarıma güveniyorum, ayaklarıma güveniyorum. Galatasaray A Takımı'na çıktıktan sonra bu özelliklerimin daha da geliştiğini düşünüyorum. Orada tecrübe de kazandım." sözleriyle açıkladı.

Avrupa liglerini yakından takip ettiğini belirten Emin, "İngiltere ve İspanya liglerini seviyorum. Yakaladığım bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Özellikle büyük stoperlerin takımlarının maçlarını izliyorum. Ramos, van Dijk... Şimdi Türk stoperlerimiz Avrupa'da çok ses getiriyor, onların maçlarını izlemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Genç oyuncu, son olarak milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini aktararak, "Şu an stoper anlamında çok büyük bir havuz var. Ben de o havuza girmek için çok çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Nasip olursa da Allah büyük diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray, Emin Bayram, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
10:20 Cari açık 2.6 milyar dolar: Gider geliri karşılayamayınca cari işlemlerde açık çıktı
09:45 Hande Erçel'in ev hali fotoğraflarındaki kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklattı
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı         
11:59
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti         
11:36
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor         
11:20
Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten         
11:01
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 12:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei