Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı

19.03.2026 12:13
Şanlıurfa'da yaşayan Abdullah İşlek, işe yerleştirme vaadine inanarak ineğini satıp 150 bin lirayı belediye başkanının özel kalemine verdiğini, ancak aylarca oyalanarak işe alınmadığını öne sürdü; yedi çocuk babası İşlek mağdur olduğunu belirterek yardım istedi.

Şanlıurfa'da yaşayan 42 yaşındaki Abdullah İşlek, işe yerleştirileceği vaadiyle parasını verdiğini öne sürdüğü belediye çalışanı nedeniyle mağdur olduğunu iddia etti. İşlek, işe girebilmek için sahip olduğu ineği satarak elde ettiği 150 bin lirayı gönderdiğini söyledi.

PARAYI GÖNDERİRKEN "İŞ TAKİP ÜCRETİ" YAZDI

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın Özel Kalem Müdürü M.B., Abdullah İşlek'e "seni işe yerleştireceğim" vaadinde bulundu. Bunun üzerine İşlek, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan ineğini 11 Temmuz 2025'te 150 bin liraya sattı. Elde ettiği parayı banka aracılığıyla gönderen İşlek, açıklama kısmına "iş takip ücreti" notunu düştü.

"8-9 AY OYALANDIM"

Parayı gönderdikten sonra süreci takip eden İşlek, uzun süre net bir sonuç alamadığını belirtti. "Ne oldu bizim iş" diye sorduğunda sürekli "bekle, evraklarını hazırlıyorum" yanıtını aldığını söyleyen İşlek, yaklaşık 8-9 ay oyalandığını ve işe yerleştirilmeyeceğini anladığını ifade etti.

YETKİLİLERE BAŞVURDU, ÇÖZÜM BULAMADI

Yaşadığı durumu belediye başkanı ve milletvekillerine de ilettiğini belirten İşlek, herhangi bir çözüm bulamadığını dile getirdi. Olayın ilçede yayılmasının ardından M.B.'nin kendisiyle bir araya gelerek "parasını verdim" şeklinde video çektiği de öne sürüldü.

"7 ÇOCUĞUM VAR, ZOR DURUMDAYIM"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan İşlek, "Mustafa bana hastane ya da okul gibi bir yerde iş ayarlayacağını söyledi. Belediye dese inanmazdım. İneğimi sattım, paramı gönderdim. Şimdi o ineği 300-350 bin liraya alamazsın" dedi. Yedi çocuk babası olduğunu vurgulayan İşlek, iş bulmakta zorlandığını ve yardım beklediğini söyledi.

