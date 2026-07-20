Bomba iddia: Özgür Özel yarın CHP'den istifa edecek - Son Dakika
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Bomba iddia: Özgür Özel yarın CHP'den istifa edecek

20.07.2026 10:24
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CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre Özgür Özel yarınki grup toplantısının ardından CHP'den istifa ederek yeni parti sürecini başlatacak. 93 milletvekilinin yeni partiye katılacağı, peş peşe kritik toplantılar yapılacağı ve yeni partinin genel merkezi için iki bina üzerinde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. İddiaya göre, partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'nda son kez Genel Başkan sıfatıyla konuşacak. Toplantının ardından ise CHP'den istifa etmesi bekleniyor.

Kulis bilgilerine göre Özel'in, yeni partiye ilişkin en net mesajlarını da bu grup toplantısında vermesi öngörülüyor.

PEŞ PEŞE KRİTİK TOPLANTILAR YAPILACAK

İddiaya göre, grup toplantısının ardından Özgür Özel'in CHP il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ayrı ayrı toplantılar yapılacağı öne sürülüyor.

Bu görüşmelerin ardından Özel'in kendisini destekleyen milletvekilleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği iddia ediliyor.

İDDİA: 93 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİYE KATILACAK

Kulislerde konuşulanlara göre yeni partinin kuruluşunda 93 milletvekili görev alacak. Bu isimlerden 80'inin Parti Meclisi ve MYK'da yer alacağı, Meclis Başkanvekili, grup başkanvekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinin ise kalan 13 isim arasından belirleneceği öne sürülüyor.

Bazı milletvekillerinin ise yalnızca kurucu sıfatıyla yer alacağı, parti organlarında görev üstlenmeyeceği iddia ediliyor.

PARTİ PROGRAMI CHP'YE BENZER OLACAK İDDİASI

Özel'e yakın isimlerin, kurulması planlanan partinin programının büyük ölçüde CHP'nin mevcut programıyla benzerlik taşıyacağını dile getirdiği öne sürülüyor.

GENEL MERKEZ İÇİN İKİ BİNA GÜNDEMDE

İddiaya göre yeni partinin genel merkezi için Turan Güneş Bulvarı'ndaki bir bina ile Gelecek Partisi'nin kuruluş sürecinde kullandığı bina arasında değerlendirme yapılıyor. Üç kişilik milletvekili heyetinin binaları incelediği, tadilat süresi ve maliyet avantajı nedeniyle Gelecek Partisi'nin kullandığı binanın öne çıktığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Bomba iddia: Özgür Özel yarın CHP'den istifa edecek - Son Dakika

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