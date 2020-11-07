Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş - Son Dakika

Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş

07.11.2020 14:19

Mide bulandıran görüntüler ile gündeme gelen firmanın Türkiye'nin önde gelen bazı markalarına da süt tedarik ettiği öne sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası tüm gözler markaların yapacağı açıklamalara çevrildi.

Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin süt tankerinin içerisinde banyo yaptığı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın yankıları sürerken Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberde skandal görüntüler ile gündeme gelen firmanın Ak Gıda, Slava Süt, Berberoğlu Süt, Ayca Süt ve birkaç Konyalı mandıraya süt tedarik ettiği belirtildi. Bu tedarikçilerin de ürettiği süt ve süt ürünlerini İçim, Dost, Pervin, Laktika, Ayca, Berberoğlu ve Osmanlı markalarına sattığı öne sürüldü. Konuyla ilgili tüm gözler bu firmaların yapacakları açıklamalara çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'daki Benefit Hayvancılık'a ait süt toplama merkezinde bir teknede 'süt banyosu' yapıldığını gösteren video gündem olmuştu. Videoda 'süt banyosu' yapan Uğur Turgut tepki çekince videoyu silmişti. Videonun gündem olmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, 'halk sağlığı ve gıda güvenliği'nin hiçe saydığını belirterek olay yerine ekip gönderdi.

FİRMANIN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Benefit Hayvancılık da Facebook'taki açıklamasında videoyu çeken kişinin işten atıldığını ve yasal işlem başlatıldığını belirterek, 'temel hedefin itibarsızlaştırma olduğunu' savundu. İşyerinin faaliyetine son verildi ve 'süt banyosu' olayına karışanlar hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler kendilerini "O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı" diye savundu.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR

Olay sonrası tutuklanan şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir" maddesi kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.

Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş

Cumhuriyet, Ak Gıda, Konya, İçim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş - Son Dakika


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