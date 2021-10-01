Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Antalya'da çevriliyor - Son Dakika

Yoğun ilgi gören yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl ilk kez koşu, yüzme ve bisiklet kampı konseptiyle Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, sporun ve sporcuların yanında yer almayı sürdürüyor. Geçen aylarda Marmaris ve Kapadokya'da Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl ilk kez koşu, yüzme ve bisiklet kampı ile zenginleştirilen "fast track" konseptiyle Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Yol bisikletçilerinin en önemli hazırlık kampı olarak bilinen BoostCamp, yine Türk Telekom Prime'ın desteğiyle 3 Ekim'e kadar sürecek.

Bu yıl kampta 100'ün üzerinde sporcu, 4 gün boyunca farklı rotalarda hem triatletler için hem de bisikletçiler için farklılaştırılmış mesafe ve hız grupları seçenekleri ile mücadele edecek.

Belek bölgesi çıkışlı rotalarda sürüşler, Alanya, Aspendos, Düden, Manavgat ve Oymapınar çevresinde yapılacak. Kampın ilk günü "Türk Telekom Prime Rotası" olarak adlandırılan Aspendos rotasında katılımcılar, sürprizli prime ayrıcalıklarını yaşayacak.

Zorlu rota sonunda sporcular, atıştırmalıklar ve müzik eşliğinde Türk Telekom Prime'ın lounge alanında manzaranın tadını çıkaracak.

Büyük çoğunluğu sıcak asfaltta yaşanacak mücadelelerin yanı sıra yarışlarda triatletler için özel koşu ve yüzme etapları yer alacak. Triatletler için ayrıca özel expo yolunda interval ve tempo antrenmanı yapma imkanı sağlanacak.

Yarışlarda kıyasıya mücadele edecek sporcular, öğleden sonra ve akşamları kamp alanında düzenlenecek eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılacak.

Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla heyecanlı ve birbirinden farklı aktiviteli bir kamp dönemi geçirecek katılımcılar, merak ettikleri konuları alanında uzman isimlere sorabilecek.