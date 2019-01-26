Son Dakika Haberleri: Bora Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi İmzalandı

Bora Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi İmzalandı

1 saat önce

BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı.

Bora Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi İmzalandı, System.String[]
BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı. BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında imzalandı. SSB'de düzenlenen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ROKETSAN temsilcileri katıldı. Proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu

Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı Son Dakika! Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:47:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bora Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]