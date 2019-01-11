Borç Göteborg Film Festivali'nde

. İsveç ve İskandinavya'nın en büyük film festivali olma özelliği taşıyan festival 1979 yılından beri düzenleniyor.

37. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç filmi 30 Kasım'da Başka Sinema dağıtımıyla seyirciyle buluştu. Borç ayrıca 6. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu (İpek Türktan Kaynak) ve En İyi Kurgu (Naim Kanat) ile 8. Malatya Film Festivali'nde de En İyi İlk Film ödülünü kazanmıştı.

Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat'ın rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan üstlenirken, kurgusunda ise Naim Kanat imzası bulunuyor.

Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir'de yaşayan Tufan'ın yan dairede yalnız yaşayan ve rahatsızlanan komşuları Huriye'ye uzattıkları yardım eli sonrasında yaşananları konu edinen film, yaşam alanları ve onların kullanımları üzerine de yoğunlaşıyor. Erkeğin yarattığı sorumluluk duygusunun kadının yaşam alanında ete kemiğe bürünmesi filmde karakterler üzerinden ayrı ayrı fedakârlık kavramının sorgulanmasına neden oluyor.

KONU:

Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir'de yaşayan Tufan küçük bir matbaada çalışır. Bir gece yan dairede yalnız yaşayan komşuları Huriye aniden fenalaşır. Doktor, Huriye'nin bir süreliğine bakılması gerektiğini söyler. Fakat ona bakabilecek kimse yoktur. Tufan Huriye'yi ortada bırakmayı göze alamaz ve iyileşene kadar ona evinde bakmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan'ın "iyilik" hali önemli sınavlardan geçer.