Üye Girişi
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi

15.10.2021 12:23

Kastamonu'nun Araç ilçesinde gizlice yeğenlerinin evine giren Hüseyin Barlas, çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi. Barlas'ın kısa bir süre önce borçları sebebiyle yanan evi yeğenlerine sattığı öğrenildi. Yangın sonrası yaşananlar hakkında konuşan yeğenler ise amcalarının intihar etmek isteyebileceğini söyledi.

Araç ilçesine bağlı Deretepe köyü Tepe Mahallesinde Aysel Altun ile Emre, Yaşar ve Yavuz Barlas'ın ortağı olduğu iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EV TAMAMEN YANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iki katlı ahşap yarı betonarme ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLANMIŞ OLABİLİR

Ayrıca yangın sırasında köylüler, evden patlama sesleri duyduklarını ve bunun üzerine yanan evi fark ettiklerini kaydetti. Jandarma ekipleri, yanan ev ile ilgili inceleme başlattı. Kundaklama şüphesinin olabileceği tahmin ediliyor.

Gizlice girdiği evde yanarak hayatını kaybetti

GİZLİCE GİRDİĞİ EVDE YANARAK CAN VERDİ

Öte yandan Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Hüseyin Barlas'ın, kısa bir süre önce borçlarından dolayı yanan evi yeğenlerine sattığı öğrenildi. Yangının çıktığı sırada Deretepe köyünde bulunduğu öğrenilen Hüseyin Barlas'ın yanan evde olabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Hüseyin Barlas'ın, kapısı kilitli olan eve gizlice girdiği tespit edildi. Barlas'ın cenazesi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından enkazın altından çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Barlas'ın kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Gizlice girdiği evde yanarak hayatını kaybetti

"İNTİHAR DA ETMİŞ OLABİLİR"

Ev sahiplerinden Emrullah Barlas, "Olay dün gece saat 20.00 sıralarında meydana gelmiş. Amcamız Hüseyin Barlas, köye gelip eve giriyor, artık nasıl giriyor bilmiyoruz. Evde artık soba mı yakıyor, yemek mi yapıyor tabii ki onu da tahmin edemiyoruz. Kasıt olabileceğini de düşünüyoruz. İntihar etmiş olabileceğini de düşünüyoruz. O tür kelimeleri amcamızın ağzından duyuyorduk, konuşuyordu, birçok kez duyduk. Bir akrabamız da intihar etmişti, onun gibi ben de intihar edeceğim diyordu ama olayın aslı nedir, tam olarak biz de bilmiyoruz. Tabii amcamız bu sırada evimizi de yakıyor. Ev de yanıyor, komple gidiyor evimiz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bilmiyoruz ne olacak, şikayetçi değiliz tabii ki. Amcamız bize baba yadigarıdır. Ama mağduruz, gidecek bir yerimiz kalmadı. İstanbul'dan kalkıp geldik. Evin restore edilmesi için zamanında yüklü miktarda para harcamıştık. Yapabilecek bir şeyimiz yok, amcamız bizim" dedi.

"AKLİ DENGESİ YERİNDEDİR DİYE RAPOR ALDIK"

Hüseyin Barlas'ın borçlarının olduğunu ve bu yüzden evi satılığa çıkardığını anlatan Necmi Altun da "Biz de Hüseyin amcamızın eline 25 bin lira civarında bir para verdik. Akli dengesi yerindedir diye rapor da aldık. Bir süre sonra bunu kafasına takıyor sanırsam, çocuklarıyla da biraz sorun yaşıyor. Ondan sonra bu olayı yaptığını düşünüyoruz. Hem kendisine zarar verdi hem de bizlere zarar verdi diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"NAMAZDAN ÇIKINCA PATLAMA SESİ DUYDUK"

Köy sakinlerinden Faik Can ise "Bakımevine gideceğim diye evindeki eşyalarını satmıştı. Bakımevine girmeden önce koronavirüs testi yapıldı. Bunun üzerine riskli çıkmış, bakımevine alınmayınca karantinaya alındı. Karantinaya alınınca evinde oturacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Eşyalarını da satmıştı. Akşam köydeki eve gelmiş, buraya bir arkadaş getirmiş. Biz de namazdan çıktık. Bir patlama oldu, baktık bir ev yanıyor. Evde kim vardı deyince, 'Hüseyin vardı' denildi. Arkadaşa 'beni köye götür' demiş, o da götürmüş. Eve girmiş nasıl girdiyse. Poşeti kapının önündeydi, üzüm, ekmek falan almış. Kendisi de camı mı kırdı ne yaptıysa eve girmiş. Evde kendisi de yanmış, evi de yanmış" ifadelerini kullandı.

Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi

Kastamonu, İntihar, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi 12:07 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı 11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi

Son Dakika Haberleri
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi         
11:53
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi         
11:35
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 12:28:21. #1.11#
SON DAKİKA: Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement