Bornova 1877, Nazilli'yi 4-0 Yendi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bornova 1877 evinde Nazilli Spor'u 4-0 mağlup etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan 19'uncu hafta mücadelesinde ev sahibi ekip 13'üncü dakikada Abdulkadir Kuzey, 38'inci dakikada Boran Yılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Bornova temsilcisi 62'nci dakikada Abdulkadir'le farkı 3'e çıkardı: 3-0. Aynı futbolcu 90+5'inci dakikada bir kez daha rakip fileleri sarsarak hat-trick yaptı: 4-0. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alan Bornova 1877, 18 puana ulaşırken; son sıradaki Nazilli Spor ise 4 puanda kaldı.