Bornova Belediyesi'nden ara tatil etkinlikleri - Son Dakika

Bornovalı minikler 1 haftalık ara tatili Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle doyasıya eğlenerek geçirdi. Atatürk Kitaplığı, Naldöken Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Şehir Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliklere çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlikler kapsamında Tom ve Jerry ile Pinokyo oyunlarının gösterimi yapıldı. Filiz Özyurt'un düzenlediği atölyeye katılan çocuklar önce birbirinden güzel masallar okudu ardından Japon kağıt katlama sanatı origaminin inceliklerini öğrendi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre okullarından uzak kalan çocukların yüz yüze eğitime alışmakta zorluk çektiğine dair uzman yorumlarına atıfta bulunan Başkan İduğ, "Düzenlediğimiz etkinliklerle yüz yüze eğitime adapte olmakta zorlanan çocuklarımızın tatil döneminde yorgunluklarını atmalarına yardımcı olduk. Yüksek tempolu ve eğlenceli tiyatro gösterilerinin yanı sıra origami sanatı gibi kaliteli hobiler kazanmaları için atölyeler düzenledik. Bornova Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın eğitimine öncelik vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.