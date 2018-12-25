Bornova Çölyak Ve Pku Hastası Çocuklar İçin Yeni Yıl Partisi

Özel çocuklara, özel pasta Özel olarak hazırlanan yeni yıl pastası, Başkan Olgun Atila ile birlikte kesildi.

Bornova Belediyesi, Çölyak ve PKU hastası çocuklar ve ailelerini Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'ndeki yılbaşı partisinde buluşturdu.

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri İzmirlilerin sevgilisi olan Mikrop lakaplı sanatçı, Hikmet Durmuş da yerini aldığı eğlence renkli görüntülere sahne oldu. Dans edip şarkılar söyleyerek eğlenen minikler, düzenlenen yarışmalarla da keyif dolu anlar yaşadı, sürpriz hediyeler kazandı.

Bu özel etkinlikte Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 2019 yılının gelişini hep birlikte kutlayan çocuklar ve ailelerinin yanındaydı. Özel olarak hazırlanan yeni yıl pastasını çocuklarla birlikte kesen Başkan Atila, Toplumun her kesiminin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor.Amacımız çocuklaramıza daha güzel bir gelecek hazırlamak. Sizlere hizmet etmek, bugün burada sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk. " diye konuştu.

Fenilketonüri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Songül Korkmaz, kendilerine her zaman destek veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti: "Herkesin Başkanımız Olgun Atila gibi duyarlı olması gerekiyor" dedi.