Bornova'da PTT Hatıra Ormanı Oluşturuldu

İzmir PTT
Başmüdürlüğü Kreşi öğrencileri, Bornova
'da kızılçam fidanı dikerek hatıra ormanı oluşturdu.
İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz, İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol
, PTT çalışanları, kreş öğrencileri ve ailelerinin katıldığı dikim töreninde konuşan İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz, Türkiye
coğrafyasının yüzde 28'inin ormanlarla kaplı olduğunu, bu oranı yüzde 50-60'lara çıkarmak istediklerini bildirdi.
PTT'nin İzmir'de 220 iş yeri, 2 bin 481 personel ve 412 araçla hizmet verdiğini söyleyen Kaçmaz, "Kargo, posta, lojistik, e-ticaret... Her alanda varız, memleketimizin güzelleşmesi, yeşermesi, oksijenimizin bollaşması için de varız" dedi.
İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol da müdürlük olarak her yıl yaklaşık 3 bin hektarda 5 milyon adede yakın fidan diktiklerini ifade ederek, Türkiye'nin yeşillendirilmesi için, orman varlığının artırılması için canla başla çalıştıklarını söyledi.
Dikim töreninde 150 kızılçam fidanı toprakla buluştu.