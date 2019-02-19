Son Dakika Haberleri: Bornova'da PTT Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Bornova'da PTT Hatıra Ormanı Oluşturuldu

13 dakika önce

İzmir PTT Başmüdürlüğü Kreşi öğrencileri, Bornova'da kızılçam fidanı dikerek hatıra ormanı oluşturdu.

Bornova'da PTT Hatıra Ormanı Oluşturuldu, System.String[]
İzmir PTT Başmüdürlüğü Kreşi öğrencileri, Bornova'da kızılçam fidanı dikerek hatıra ormanı oluşturdu.

İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz, İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, PTT çalışanları, kreş öğrencileri ve ailelerinin katıldığı dikim töreninde konuşan İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz, Türkiye coğrafyasının yüzde 28'inin ormanlarla kaplı olduğunu, bu oranı yüzde 50-60'lara çıkarmak istediklerini bildirdi.

PTT'nin İzmir'de 220 iş yeri, 2 bin 481 personel ve 412 araçla hizmet verdiğini söyleyen Kaçmaz, "Kargo, posta, lojistik, e-ticaret... Her alanda varız, memleketimizin güzelleşmesi, yeşermesi, oksijenimizin bollaşması için de varız" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol da müdürlük olarak her yıl yaklaşık 3 bin hektarda 5 milyon adede yakın fidan diktiklerini ifade ederek, Türkiye'nin yeşillendirilmesi için, orman varlığının artırılması için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Dikim töreninde 150 kızılçam fidanı toprakla buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Mehmet Erol, İzmir, Bornova, PTT, Güncel
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