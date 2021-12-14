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Bornova'da taksicilerle işbirliği - Son Dakika

Bornova'da taksicilerle işbirliği

14.12.2021 09:31
Bornova'da taksicilerle işbirliği

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve yönetimini ziyaret etti. Karşılıklı olarak yürütülen çalışma ve projelerin aktarıldığı toplantıdan işbirliği kararı çıktı.

3 bine yakın üyesiyle İzmir'in büyük meslek odaları arasında bulunan İzmir Soförler ve Otomobilciler Odası ziyareti sırasında Bornova'da görev süresi boyunca yürüttüğü projeleri anlatan Başkan İduğ, Bornova İletişim Merkezi aracılığıyla oda ile Belediye arasında doğrudan bir iletişim hattı kurulacağını ve başta yollardaki sorunlar olmak üzere taksici esnafının tespit ettiği tüm sorun ve ihtiyaçları belediyeye doğrudan iletmesinin önünü açacak bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

Taksici esnafının gün boyunca kentin her köşesinde bulunduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Onlar bizim gözümüz kulağımız. Kurulacak doğrudan iletişim ile yollardaki bozukluklar, tıkanan noktalar başta olmak üzere esnafımızın karşılaştığı her sorunda bizlerle iletişime geçebilecekler. Önümüzdeki ay üretime başlayacak olan asfalt üretim tesisimizin ardından bu sorunları çok hızlı biçimde çözme imkanımız olacak" dedi.

Önce tasarruf

Bornova Belediyesi olarak tasarruf etmeye, yatırımlarda ihtiyaç ve öncelik sıralamasına çok dikkat ettiklerinin altını çizerek Başkan İduğ, "Fiziki yatırımlardan, sosyal yatırımlara kadar her alanda proje üretiyoruz. Hizmet araçlarımızı kiralamak yerine satın alarak önemli bir kaynağı Bornova Belediyesi'nde tutmayı başardık. Bu kaynakla yeni projeler ürettik. İyi ki de yapmışız. Ekonomide yaşanan daralma nedeniyle önümüzdeki süreçte yatırım yapmak giderek zorlaşacak. Fakat bizim hedefimiz Bornova'yı büyütmek, bunu da yapmak için aralıksız çalışacağız. Bu süreci de sosyal politikalarımıza ağırlık vererek, kadınlara ve gençleri destekleyen işleri öne alarak yürüteceğiz. Attığımız her adımda 2050'nin Bornova'sını düşünüyor, geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Entaksi uygulaması

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ta yaptıkları çalışmaları anlatarak'entaksi' uygulamasından bahsetti. Başkan İduğ'a ziyareti için teşekkür eden Anık, " İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz bu uygulama sayesinde 2 bin 823 arabanın anlık olarak İzmir'in hangi noktasında olduğunu, doluluk oranını hatta egzoz gazı salınımlarını bile görebiliyoruz. Bornova günlük insan hareketinin çok yoğun olduğu bölgelerden biri. Biz de günde 240 bin yolcuyu taşıyan, taksici esnafı olarak her noktada yapılan iyi şeyleri de eksiklikleri de hızla tespit edebiliyoruz. Siz esnafın içinden gelen, önemli başarılara imza atmış bir başkanımızsınız" diye konuştu.

Bornova Belediyesi, Esnaf Odası, Celil Anık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da taksicilerle işbirliği - Son Dakika


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