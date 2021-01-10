Borrell'den diriliş çağrısı - Son Dakika

Borrell'den diriliş çağrısı

10.01.2021 23:04
Borrell'den diriliş çağrısı, System.String[]

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dış Eylem Servisi'nin resmi internet sitesinden yayınlanan bir makaleyle ABD'de yaşanan olayların demokrasi yanlıları için bir diriliş çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dış Eylem Servisi'nin resmi internet sitesinden yayınlanan bir makaleyle ABD'de yaşanan olayların demokrasi yanlıları için bir diriliş çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dış Eylem Servisi'nin resmi internet sitesinden bir makale yayınladı. Borrell makalede, ABD'de yaşanan olayların demokrasi yanlıları için bir diriliş çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

Borrell ABD'nin başkenti Washington DC'deki olayları şok edici olarak nitelendirdiği yazısında yaşanan bu gelişmelerin demokrasiler için oldukça önemsenmesi gerektiğini, bu olayların dünyanın dört bir yanındaki demokrasi savunucuları için bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini belirtti.

Olaylara ilişkin olarak ilginç ifadeler kullanan Borrell, "Çarşamba günkü şaşırtıcı olaylar, Amerikan toplumunun dört yıllık Trump yönetiminden sonra ne kadar zarar görmüş ve bölünmüş olduğunu gösteriyor" yazdı. Bu tavrıyla Biden yönetiminden yana tavır göstermiş olan Borrell'in yeni ABD yönetimine yakınlık göstermek amacıyla bu yazıyı yayınladığı yorumları yapıldı.

Demokrasiye destek verenlere demokratik değerlerin ve kurumların daha fazla aşınmasını önlemek için çağrı yaptığını belirten Borrell, "Demokratik kurumların bağımsızlığının her ihlaline, demagogların her kışkırtıcı ve nefret dolu konuşmasına, her yalan haber kampanyasına ve sahte haberlere derhal karşı koymalıyız" ifadelerini kullandı.

"DEZENFORMASYON BELASIYLA DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Borell, "Herhangi birinin şüphesi olması durumunda, Washington DC'deki olaylar dezenformasyonun demokrasiler için gerçek bir tehdit oluşturduğunu da gösteriyor. Bazı insanlar bir seçimin hileli olduğuna inanıyorsa, liderleri onlara bunu defalarca söylediği için buna göre davranacaklardır. Dezenformasyon belasıyla daha etkin bir şekilde mücadele etmemiz ve vatandaşların doğru bilgi alma hakkını garanti etmemiz gerekiyor" yazdı.

Özellikle otoriter rejimler tarafından desteklenen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Borrell, ifade özgürlüğüne titizlikle saygı gösterirken sosyal ağların içeriğini daha iyi düzenleyebilmeliyiz.

Bu düzenlemenin esas olarak özel aktörler tarafından belirlenen kural ve usullere göre yapılmasının mümkün olmadığına değinen Borrell, geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Avrupa Komisyonu'nun özellikle bu sorunu tam olarak çözmek için Dijital Hizmetler Yasasını önerdiğini hatırlattı.

Öte yandan ABD'nin başkentinde bulunan Kongre Binası'nda seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri binayı işgal etmişti. Yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 polis yaralanmıştı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Borrell'den diriliş çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, The Revenant, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Borrell'den diriliş çağrısı - Son Dakika


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