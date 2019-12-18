Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 110.574,68 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 110.574,68 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile taş,toprak oldu.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek, Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğini kaydeden analistler, bu görünümün orta vadede risk fiyatlamaların güçlü olmadığına işaret ettiğini, dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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