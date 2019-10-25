Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 100.221,49 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 100.221,49 puana geriledi.


Günün ilk yarısında 100.000-100.500 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti, holding endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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