Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 169 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 169 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.748.522.204
|1,07
|Garanti Bankası
|33.222.000.000
|0,61
|Bim Mağazalar
|31.422.600.000
|7,42
|Enka İnşaat
|31.400.000.000
|0,80
|ASELSAN
|31.258.800.000
|2,32
|Turkcell
|30.052.000.000
|1,61
|Akbank
|29.172.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.210.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,73
| İş Bankası (C)
|22.184.852.100
|0,38
|Tüpraş
|21.298.152.960
|1,64
| Ford Otosan
|20.405.416.500
|5,08
| İskenderun Demir Çelik
|20.358.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,44
|Sabancı Holding
|16.812.928.391
|0,51
|Türk Hava Yolları
|14.683.200.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.625.000.000
|0,35
| Koza Altın
|11.208.750.000
|1,95
|Şişe Cam
|10.957.500.000
|0,76
|Arçelik
|10.304.855.126
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:46 Kaynak: AA
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