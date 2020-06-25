Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 312 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 312 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.769.600.343
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.595.080.000
|9,10
|Turkcell
|36.410.000.000
|1,95
|ASELSAN
|35.796.000.000
|2,48
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|34.328.000.000
|0,86
|Akbank
|30.680.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.645.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|27.755.000.000
|2,79
| Ford Otosan
|24.440.881.500
|6,08
| İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,41
|Tüpraş
|22.224.704.000
|2,09
| İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.879.618.474
|0,59
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.139.600.000
|0,41
|Halkbank
|15.560.052.448
|0,47
| Tofaş Oto Fabrikası
|12.300.000.000
|3,63
| Koza Altın
|12.291.500.000
|2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:49 Kaynak: AA
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