Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 345 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 345 milyar lira olarak hesaplandı.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.251.420.973 1,11
Bim Mağazalar 40.834.200.000 8,73
ASELSAN 36.776.400.000 2,55
Turkcell 35.156.000.000 1,88
Enka İnşaat 34.832.000.000 0,87
Garanti Bankası 34.524.000.000 0,63
Akbank 30.680.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 29.855.000.000 0,89
Türk Telekom 28.560.000.000 2,87
Ford Otosan 25.458.520.500 6,34
İş Bankası (C) 24.209.838.600 0,41
Tüpraş 21.723.865.600 2,05
İskenderun Demir Çelik 21.576.000.000 1,20
Vakıflar Bankası 20.035.843.373 0,60
Yapı ve Kredi Bankası 19.850.570.517 0,47
Sabancı Holding 18.588.079.811 0,57
Türk Hava Yolları 16.449.600.000 0,40
Halkbank 15.065.297.203 0,46
Tofaş Oto Fabrikası 13.060.000.000 3,86
Şişe Cam 12.915.000.000 0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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