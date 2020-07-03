Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 345 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 345 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.251.420.973
|1,11
|Bim Mağazalar
|40.834.200.000
|8,73
|ASELSAN
|36.776.400.000
|2,55
|Turkcell
|35.156.000.000
|1,88
|Enka İnşaat
|34.832.000.000
|0,87
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Akbank
|30.680.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.855.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.560.000.000
|2,87
| Ford Otosan
|25.458.520.500
|6,34
| İş Bankası (C)
|24.209.838.600
|0,41
|Tüpraş
|21.723.865.600
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|21.576.000.000
|1,20
|Vakıflar Bankası
|20.035.843.373
|0,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Sabancı Holding
|18.588.079.811
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.449.600.000
|0,40
|Halkbank
|15.065.297.203
|0,46
| Tofaş Oto Fabrikası
|13.060.000.000
|3,86
|Şişe Cam
|12.915.000.000
|0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:45 Kaynak: AA
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