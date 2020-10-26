Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 641 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 43.293.360.000 8,58 ASELSAN 40.447.200.000 2,70 Enka İnşaat 39.816.000.000 0,91 Koç Holding 37.150.906.433 0,91 Ereğli Demir Çelik 35.350.000.000 0,88 Turkcell 35.244.000.000 1,80 Ford Otosan 34.547.089.500 8,32 Garanti Bankası 29.106.000.000 0,50 Akbank 25.844.000.000 0,45 Türk Telekom 25.095.000.000 2,34 İş Bankası (C) 23.534.843.100 0,37 İskenderun Demir Çelik 22.533.000.000 1,03 Şişe Cam 20.370.373.474 1,33 Tüpraş 19.507.655.680 1,93 Arçelik 19.204.195.586 1,51 Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,42 Sabancı Holding 16.731.312.234 0,48 Vakıflar Bankası 15.544.377.510 0,36 Türk Hava Yolları 13.993.200.000 0,34 Sasa Polyester 13.927.400.000 5,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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