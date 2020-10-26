Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 641 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.293.360.000
|8,58
|ASELSAN
|40.447.200.000
|2,70
|Enka İnşaat
|39.816.000.000
|0,91
|Koç Holding
|37.150.906.433
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|35.350.000.000
|0,88
|Turkcell
|35.244.000.000
|1,80
|Ford Otosan
|34.547.089.500
|8,32
|Garanti Bankası
|29.106.000.000
|0,50
|Akbank
|25.844.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,34
|İş Bankası (C)
|23.534.843.100
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|22.533.000.000
|1,03
|Şişe Cam
|20.370.373.474
|1,33
|Tüpraş
|19.507.655.680
|1,93
|Arçelik
|19.204.195.586
|1,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,42
|Sabancı Holding
|16.731.312.234
|0,48
|Vakıflar Bankası
|15.544.377.510
|0,36
|Türk Hava Yolları
|13.993.200.000
|0,34
|Sasa Polyester
|13.927.400.000
|5,02
- Kaynak: AA
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