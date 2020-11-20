Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 787 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 49.450.011.975 1,13 Bim Mağazalar 42.261.120.000 7,86 ASELSAN 41.838.000.000 2,59 Ford Otosan 41.056.470.000 8,60 Enka İnşaat 40.376.000.000 0,82 Ereğli Demir Çelik 39.760.000.000 0,99 Garanti Bankası 39.690.000.000 0,66 Turkcell 35.420.000.000 1,75 Akbank 33.800.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.689.795.400 0,47 Türk Telekom 28.350.000.000 2,64 Yapı ve Kredi Bankası 26.101.388.468 0,56 İskenderun Demir Çelik 24.157.000.000 1,10 Tüpraş 22.312.350.720 2,31 Sabancı Holding 22.056.766.494 0,61 Şişe Cam 21.503.762.674 0,99 Arçelik 19.893.438.355 1,57 Vakıflar Bankası 18.981.325.301 0,43 Türk Hava Yolları 16.394.400.000 0,37 Coca Cola İçecek 15.516.617.702 1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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