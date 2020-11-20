Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

20.11.2020 18:53
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 787 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 787 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.450.011.9751,13
Bim Mağazalar42.261.120.0007,86
ASELSAN41.838.000.0002,59
Ford Otosan41.056.470.0008,60
Enka İnşaat40.376.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik39.760.000.0000,99
Garanti Bankası39.690.000.0000,66
Turkcell35.420.000.0001,75
Akbank33.800.000.0000,57
İş Bankası (C)30.689.795.4000,47
Türk Telekom28.350.000.0002,64
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,56
İskenderun Demir Çelik24.157.000.0001,10
Tüpraş22.312.350.7202,31
Sabancı Holding22.056.766.4940,61
Şişe Cam21.503.762.6740,99
Arçelik19.893.438.3551,57
Vakıflar Bankası18.981.325.3010,43
Türk Hava Yolları16.394.400.0000,37
Coca Cola İçecek15.516.617.7021,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

BİM Birleşik Mağazalar, Borsa İstanbul, Koç Holding, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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