Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 787 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.450.011.975
|1,13
|Bim Mağazalar
|42.261.120.000
|7,86
|ASELSAN
|41.838.000.000
|2,59
|Ford Otosan
|41.056.470.000
|8,60
|Enka İnşaat
|40.376.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|39.760.000.000
|0,99
|Garanti Bankası
|39.690.000.000
|0,66
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,75
|Akbank
|33.800.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.689.795.400
|0,47
|Türk Telekom
|28.350.000.000
|2,64
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|24.157.000.000
|1,10
|Tüpraş
|22.312.350.720
|2,31
|Sabancı Holding
|22.056.766.494
|0,61
|Şişe Cam
|21.503.762.674
|0,99
|Arçelik
|19.893.438.355
|1,57
|Vakıflar Bankası
|18.981.325.301
|0,43
|Türk Hava Yolları
|16.394.400.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|15.516.617.702
|1,81
- Kaynak: AA
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