Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 930 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.537.088.677 1,11 Ford Otosan 43.723.386.000 9,16 Bim Mağazalar 42.686.160.000 7,94 ASELSAN 41.678.400.000 2,58 Ereğli Demir Çelik 41.510.000.000 1,03 Enka İnşaat 39.760.000.000 0,81 Garanti Bankası 39.228.000.000 0,65 Turkcell 34.870.000.000 1,72 Akbank 33.540.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.599.796.000 0,47 Türk Telekom 27.405.000.000 2,56 Yapı ve Kredi Bank. 25.932.447.442 0,56 İskenderun Demir Çelik 24.911.000.000 1,14 Tüpraş 23.464.279.040 2,43 Şişe Cam 21.534.394.815 0,99 Sabancı Holding 20.914.140.293 0,57 Arçelik 19.312.312.099 1,52 Vakıflar Bankası 18.786.044.177 0,43 Gübre Fabrikaları 17.217.700.000 30,32 Türk Hava Yolları 16.836.000.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak

Yaşlı adam, traktörünü tamir etmek isterken yanarak can verdi

Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık

Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik

Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı

Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor