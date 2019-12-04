Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,92 15,28 -2,36 Koç Holding 19,89 20,16 -1,34 Koza Altın 75,90 76,90 -1,30 Coca Cola İçecek 34,54 34,92 -1,09 Doğuş Otomotiv 9,23 9,32 -0,97 Arçelik 20,22 20,40 -0,88 Gözde Girişim 4,05 4,08 -0,74 İş Fin.Kir. 2,86 2,88 -0,69 Türk Telekom 6,92 6,96 -0,57 Çemtaş 7,86 7,90 -0,51 Enerjisa Enerji 7,14 7,17 -0,42 Pegasus 73,85 74,15 -0,40 Beşiktaş Futbol Yat. 3,10 3,11 -0,32 Anadolu Efes 21,54 21,60 -0,28 Ülker Bisküvi 21,46 21,50 -0,19 Bim Mağazalar 45,36 45,42 -0,13 Anadolu Grubu Holding 16,61 16,62 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)