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Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,92 15,28 -2,36 Koç Holding 19,89 20,16 -1,34 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,92 15,28 -2,36
Koç Holding 19,89 20,16 -1,34
Koza Altın 75,90 76,90 -1,30
Coca Cola İçecek 34,54 34,92 -1,09
Doğuş Otomotiv 9,23 9,32 -0,97
Arçelik 20,22 20,40 -0,88
Gözde Girişim 4,05 4,08 -0,74
İş Fin.Kir. 2,86 2,88 -0,69
Türk Telekom 6,92 6,96 -0,57
Çemtaş 7,86 7,90 -0,51
Enerjisa Enerji 7,14 7,17 -0,42
Pegasus 73,85 74,15 -0,40
Beşiktaş Futbol Yat. 3,10 3,11 -0,32
Anadolu Efes 21,54 21,60 -0,28
Ülker Bisküvi 21,46 21,50 -0,19
Bim Mağazalar 45,36 45,42 -0,13
Anadolu Grubu Holding 16,61 16,62 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Koza Altın, Coca Cola, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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