Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,32 0,35 -8,57 İttifak Holding 3,06 3,29 -6,99...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,32 0,35 -8,57
İttifak Holding 3,06 3,29 -6,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 0,77 -6,49
Çemaş Döküm 0,73 0,76 -3,95
Ülker Bisküvi 14,28 14,76 -3,25
Gentaş 1,79 1,85 -3,24
Albaraka Türk 1,22 1,26 -3,17
Odaş Elektrik 1,93 1,99 -3,02
Turkcell 12,00 12,34 -2,76
Gübre Fabrik. 2,97 3,05 -2,62
Aksa Enerji 2,70 2,77 -2,53
Karsan Otomotiv 1,25 1,28 -2,34
Migros Ticaret 14,78 15,12 -2,25
İş Bankası (C) 4,41 4,51 -2,22
Ereğli Demir Çelik 7,11 7,27 -2,20
Anadolu Cam 2,55 2,60 -1,92
Emlak Konut GMYO 1,53 1,56 -1,92
Eczacıbaşı İlaç 2,70 2,75 -1,82
Koç Holding 14,05 14,30 -1,75
Doğuş Otomotiv 4,22 4,29 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:49 Kaynak: AA

İttifak Holding, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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