Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,32 0,35 -8,57 İttifak Holding 3,06 3,29 -6,99...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,32
|0,35
|-8,57
|İttifak Holding
|3,06
|3,29
|-6,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|0,77
|-6,49
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,76
|-3,95
|Ülker Bisküvi
|14,28
|14,76
|-3,25
|Gentaş
|1,79
|1,85
|-3,24
| Albaraka Türk
|1,22
|1,26
|-3,17
|Odaş Elektrik
|1,93
|1,99
|-3,02
|Turkcell
|12,00
|12,34
|-2,76
|Gübre Fabrik.
|2,97
|3,05
|-2,62
| Aksa Enerji
|2,70
|2,77
|-2,53
| Karsan Otomotiv
|1,25
|1,28
|-2,34
| Migros Ticaret
|14,78
|15,12
|-2,25
| İş Bankası (C)
|4,41
|4,51
|-2,22
|Ereğli Demir Çelik
|7,11
|7,27
|-2,20
|Anadolu Cam
|2,55
|2,60
|-1,92
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,56
|-1,92
| Eczacıbaşı İlaç
|2,70
|2,75
|-1,82
|Koç Holding
|14,05
|14,30
|-1,75
| Doğuş Otomotiv
|4,22
|4,29
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:49 Kaynak: AA
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