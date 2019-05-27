Borsada en çok değer kaybeden hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,15 6,50 -5,38 Koza Altın 45,20 46,80 -3,42 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:43 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,15
|6,50
|-5,38
| Koza Altın
|45,20
|46,80
|-3,42
|Çemtaş
|4,83
|5,00
|-3,40
|Vestel
|9,12
|9,44
|-3,39
|İpek Doğal Enerji
|4,47
|4,62
|-3,25
|Zorlu Enerji
|1,07
|1,10
|-2,73
|Koza Madencilik
|6,64
|6,82
|-2,64
| İhlas Holding
|0,41
|0,42
|-2,38
|Otokar
|96,80
|99,00
|-2,22
|Ereğli Demir Çelik
|7,12
|7,28
|-2,20
| Tat Gıda
|4,07
|4,16
|-2,16
| İş Bankası (C)
|4,95
|5,04
|-1,79
|Bera Holding
|1,74
|1,77
|-1,69
|Hektaş
|11,16
|11,35
|-1,67
| Alarko Holding
|2,63
|2,67
|-1,50
|Özderici GMYO
|0,66
|0,67
|-1,49
| Galatasaray Sportif
|1,33
|1,35
|-1,48
|Anadolu Cam
|2,74
|2,78
|-1,44
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,70
|-1,43
| Coca Cola İçecek
|26,58
|26,96
|-1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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