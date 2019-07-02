Borsada en çok değer kaybeden hisseler
13 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,74 12,21 -3,85 Koza Madencilik 6,94 7,18 -3,34 ...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|11,74
|12,21
|-3,85
|Koza Madencilik
|6,94
|7,18
|-3,34
|İpek Doğal Enerji
|5,65
|5,80
|-2,59
|İttifak Holding
|6,10
|6,25
|-2,40
|Turkcell
|13,22
|13,47
|-1,86
|Tüpraş
|116,10
|117,90
|-1,53
|Halkbank
|5,90
|5,98
|-1,34
|Yataş
|4,70
|4,76
|-1,26
|Petkim
|4,12
|4,17
|-1,20
|Çemtaş
|5,19
|5,25
|-1,14
|Koza Altın
|51,90
|52,45
|-1,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,88
|7,96
|-1,01
|Trakya Cam
|3,01
|3,04
|-0,99
|Kardemir (D)
|2,33
|2,35
|-0,85
|Konya Çimento
|179,70
|181,20
|-0,83
|TAV Havalimanları
|26,10
|26,30
|-0,76
|Odaş Elektrik
|1,51
|1,52
|-0,66
|Mavi Giyim
|41,16
|41,36
|-0,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|7,00
|-0,43
|Migros Ticaret
|14,23
|14,28
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Suriyeli esnafların Arapça tabelaları Türkçe'ye çevrildi
Köy halkı, tüfekle sürülerinin başında kurt nöbeti tutuyor
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti