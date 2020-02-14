Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,36 22,62 -5,57 Vestel 16,91 17,50 -3,37 Logo Yazılım 67,00 69,00 -2,90 Zorlu Enerji 1,71 1,75 -2,29 Doğuş Otomotiv 12,20 12,48 -2,24 Pegasus 69,80 71,30 -2,10 Tat Gıda 7,55 7,71 -2,08 Bursa Çimento 4,50 4,59 -1,96 Anadolu Cam 4,09 4,17 -1,92 Tüpraş 110,00 112,00 -1,79 Sasa Polyester 10,21 10,39 -1,73 Gözde Girişim 4,89 4,97 -1,61 İndeks Bilgisayar 12,89 13,10 -1,60 Brisa 9,83 9,99 -1,60 Trakya Cam 3,80 3,86 -1,55 İş Bankası (C) 6,99 7,10 -1,55 Hektaş 10,82 10,99 -1,55 Çemtaş 8,15 8,27 -1,45 Odaş Elektrik 2,15 2,18 -1,38 Garanti Bankası 11,52 11,68 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)