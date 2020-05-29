Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 15,77 16,62 -5,11 İpek Doğal Enerji 14,75 15,48 -4,72 Koza Madencilik 12,06 12,58 -4,13 Selçuk Ecza Deposu 8,16 8,48 -3,77 Ford Otosan 61,85 64,05 -3,43 Enka İnşaat 5,49 5,68 -3,35 Sabancı Holding 8,30 8,58 -3,26 Koç Holding 16,14 16,66 -3,12 Netaş Telekomünikasyon 14,49 14,91 -2,82 Sasa Polyester 10,20 10,48 -2,67 Coca Cola İçecek 40,52 41,60 -2,60 Alkim Kimya 11,69 11,99 -2,50 Tofaş Oto Fabrikası 22,24 22,78 -2,37 Klimasan Klima 16,92 17,26 -1,97 Şok Marketler 11,70 11,93 -1,93 Türk Telekom 7,43 7,57 -1,85 Otokar 133,50 135,90 -1,77 Çelebi 88,05 89,60 -1,73 Soda Sanayii 5,64 5,73 -1,66 MLP Sağlık 16,73 17,00 -1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)