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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 91,80 82,95 10,67 Alarko Holding 5,35 5,11 4,70 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 91,80 82,95 10,67
Alarko Holding 5,35 5,11 4,70
Doğan Holding 1,91 1,84 3,80
İş Finansal Kiralama 2,88 2,78 3,60
Çelebi 100,70 97,35 3,44
Zorlu Enerji 1,41 1,37 2,92
Anadolu Grubu Holding 16,62 16,21 2,53
Gersan Elektrik 2,92 2,86 2,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,45 2,07
Konya Çimento 241,60 236,80 2,03
T.S.K.B. 1,06 1,04 1,92
Doğuş Otomotiv 9,32 9,15 1,86
Global Yat. Holding 4,39 4,31 1,86
Tukaş 8,91 8,75 1,83
Deva Holding 8,61 8,47 1,65
TAV Havalimanları 27,54 27,10 1,62
Vestel 11,49 11,32 1,50
İskenderun Demir Çelik 7,34 7,25 1,24
Kordsa Teknik Tekstil 12,58 12,44 1,13
Polisan Holding 2,78 2,75 1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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