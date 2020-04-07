Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|40,28
|36,62
|9,99
|Torunlar GMYO
|2,27
|2,07
|9,66
|Ege Endüstri
|533,20
|492,50
|8,26
|Çelebi
|66,15
|62,60
|5,67
|Tüpraş
|89,95
|85,35
|5,39
|Aygaz
|9,53
|9,16
|4,04
|Türk Hava Yolları
|9,53
|9,17
|3,93
|ASELSAN
|24,40
|23,70
|2,95
|Yataş
|5,79
|5,63
|2,84
|Otokar
|113,10
|110,00
|2,82
|Arçelik
|14,60
|14,20
|2,82
|Ford Otosan
|59,15
|57,85
|2,25
|Bursa Çimento
|3,33
|3,26
|2,15
|Koç Holding
|14,48
|14,19
|2,04
|Kartonsan
|338,00
|332,00
|1,81
|Zorlu Enerji
|1,15
|1,13
|1,77
|Good-Year
|3,63
|3,57
|1,68
|Hektaş
|10,29
|10,12
|1,68
|Türk Telekom
|6,74
|6,63
|1,66
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,73
|18,43
|1,63