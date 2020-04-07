Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 40,28 36,62 9,99 Torunlar GMYO 2,27 2,07 9,66 Ege Endüstri 533,20 492,50 8,26 Çelebi 66,15 62,60 5,67 Tüpraş 89,95 85,35 5,39 Aygaz 9,53 9,16 4,04 Türk Hava Yolları 9,53 9,17 3,93 ASELSAN 24,40 23,70 2,95 Yataş 5,79 5,63 2,84 Otokar 113,10 110,00 2,82 Arçelik 14,60 14,20 2,82 Ford Otosan 59,15 57,85 2,25 Bursa Çimento 3,33 3,26 2,15 Koç Holding 14,48 14,19 2,04 Kartonsan 338,00 332,00 1,81 Zorlu Enerji 1,15 1,13 1,77 Good-Year 3,63 3,57 1,68 Hektaş 10,29 10,12 1,68 Türk Telekom 6,74 6,63 1,66 Tofaş Oto. Fabrikaları 18,73 18,43 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)