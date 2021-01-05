Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

05.01.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)40.099,900,00-0,99
İş Bankası (C)6,91-1,71-1,29
İş Bankası (Kur.)380.000,00-9,090,00
İş Fin.Kir.3,93-2,481,81
İş Girişim19,27-1,081,69
İş GMYO2,69-3,585,91
İş Y. Men. Değ.17,56-1,18-0,57
İş Yat. Ort.3,66-1,083,98
İşbir Holding2.935,000,007,12
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,12-2,61-1,75
İttifak Holding2,200,46-1,35
İz Hayvancılık Tarım17,00-2,86-5,56
İzmir Demir Çelik10,63-2,48-1,30
İzmir Fırça5,60-1,060,72
Jantsa Jant Sanayi401,209,9820,95
Kafein Yazılım20,90-2,52-2,25
Kaplamin35,200,634,14
Kardemir (A)6,171,483,70
Kardemir (B)5,430,563,04
Kardemir (D)5,86-0,341,38
Karel Elektronik22,84-0,70-0,95
Karsan Otomotiv3,600,8410,77
Karsu Tekstil7,54-2,46-11,81
Kartonsan91,905,51-3,82
Katmerciler Ekipman3,181,923,25
Kent Gıda372,009,574,61
Kerevitaş Gıda6,620,000,61
Kervan Gıda13,14-1,72-0,61
Kervansaray Yat. Holding1,270,000,79
Kiler GMYO2,54-1,931,20
Klimasan Klima16,84-1,46-0,77
Koç Holding21,14-0,280,09
Konfrut Gıda16,85-0,65-0,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji27,306,9715,29
Konya Çimento1.107,00-1,19-2,04
Kordsa Teknik Tekstil15,22-0,85-2,12
Koza Altın105,80-0,479,41
Koza Madencilik15,87-4,052,45
Körfez GMYO6,413,5510,52
Kristal Kola3,64-4,71-7,14
Kron Telekomünikasyon37,540,051,90
Kuştur Kuşadası Turizm155,70-10,00-1,02
Kuyumcukent Gayrimenkul2,31-1,700,43
Kütahya Porselen52,501,554,06
Lider Faktoring3,31-3,50-2,93
Link Bilgisayar68,309,987,14
Logo Yazılım126,100,960,48
Lokman Hekim Sağlık11,353,565,56
Lüks Kadife27,82-2,66-3,74
Makina Takım3,42-3,120,29
Marka Yatırım Holding7,536,5117,11
Marmaris Altınyunus134,409,9820,97
Marshall303,80-0,36-0,95
Martı GMYO2,81-1,402,18
Martı Otel2,11-1,40-0,94
Mavi Giyim51,85-2,63-0,67
Mazhar Zorlu Holding31,040,00-1,40
Mega Polietilen7,26-2,68-5,22
Menderes Tekstil3,07-1,29-0,65
Merit Turizm81,00-4,71-3,23
Merko Gıda8,200,61-5,09
Metemtur Otelcilik21,420,47-3,08
Metro Holding2,09-0,480,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,88-1,03-0,35
Metro Yatırım Ortaklığı2,35-2,080,86
Migros Ticaret44,08-1,612,99
Milpa4,60-2,750,00
Mistral GMYO5,251,3511,46
MLP Sağlık20,00-0,790,65
MMC San. ve Tic. Yat.4,88-1,816,09
Mondi Tire Kutsan8,053,745,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,48-3,36-3,25
Net Holding3,36-1,47-2,04
Netaş Telekom.26,96-2,11-3,99
Niğbaş Niğde Beton55,00-3,855,77
Nuh Çimento50,40-1,852,36
Nurol GMYO7,56-1,183,70
Odaş Elektrik3,940,511,03
Olmuksan-IP10,80-10,00-8,86
Orge Enerji Elektrik7,904,367,05
Orma Orman Mahsulleri17,119,9616,24
Osmanlı Menkul31,243,860,77
Ostim Endüstriyel Yat3,95-2,71-3,19
Otokar365,004,2314,64
Oyak Çimento8,93-1,981,71
Oyak Yat. Ort.8,409,9520,86
Oylum Sınai Yatırımlar4,931,024,67
Özak GMYO5,12-3,400,39
Özbal Çelik Boru6,45-3,44-1,53
Özderici GMYO2,23-1,330,45
Özerden Plastik8,551,79-5,00
Pamukova Elektrik21,000,00-1,50
Panora GMYO6,300,000,00
Papilon Savunma21,74-4,65-4,48
Park Elek.Madencilik5,32-2,03-0,93
Parsan25,16-2,633,54
Pegasus70,70-3,15-5,23
Peker GMYO2,620,380,38
Penguen Gıda5,284,974,55
Pera GMYO2,22-2,200,91
Pergamon Dış Ticaret23,849,9620,95
Petkim5,286,026,02
Petrokent Turizm879,500,38-2,97
Pınar Et ve Un22,84-1,38-1,89
Pınar Su8,397,5612,92
Pınar Süt22,80-2,40-1,21
Plastikkart14,250,92-1,38
Polisan Holding3,85-1,03-0,26
Politeknik Metal400,00-4,76-1,96
Prizma Press Matbaacılık5,460,18-0,36
QNB Finans Fin. Kir.123,00-1,84-1,84
QNB Finansbank68,300,00-2,91
Ral Yatırım Holding4,32-1,37-2,70
Ray Sigorta14,80-2,31-4,21
Reysaş GMYO5,45-0,730,00
Reysaş Lojistik8,99-1,75-2,71
Rhea Girişim3,54-3,54-4,84
Rodrigo Tekstil13,00-4,62-5,18
Royal Halı3,42-2,29-0,58
RTA Laboratuvarları30,949,952,18
Sabancı Holding11,55-1,530,79
Safkar Ege Soğutmacılık10,53-4,36-3,22
Sanel Mühendislik3,512,332,63
Sanifoam Sünger15,4010,0013,24
Sanko Pazarlama9,12-1,94-2,88
Saray Matbaacılık9,412,067,30
Sarkuysan8,78-1,35-0,68
Sasa Polyester20,42-1,160,99
Say Yenilenebilir Enerji8,680,122,00
Sekuro Plastik16,369,9517,19
Selçuk Ecza Deposu13,17-0,98-3,52
Selçuk Gıda4,900,00-1,61
Senkron Güvenlik31,769,9720,94
Serve Film Prodüksiyon15,04-4,20-6,00
Servet GMYO91,259,8116,39
Seyitler Kimya26,987,537,53
Silverline Endüstri8,25-1,90-4,07
Sinpaş GMYO4,180,720,00
Smartiks Yazılım8,782,33-0,90
Sodaş Sodyum Sanayii28,38-4,704,80
Söktaş5,03-0,98-1,18
Sönmez Filament71,300,561,57
Sönmez Pamuklu25,00-3,854,17
Sumaş Suni Tahta61,959,9420,88
Şeker Fin. Kir.7,110,9911,09
Şekerbank1,51-2,580,00
Şişe Cam7,28-1,36-0,41
Şok Marketler13,201,304,60
T. Halk Bankası5,570,180,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,06-2,87-6,44
T.S.K.B.1,77-1,67-0,56
T.Tuborg17,55-1,90-2,88
Taç Tarım Ürünleri10,49-5,41-0,38
Tat Gıda12,372,234,30
TAV Havalimanları21,00-0,57-1,41
Taze Kuru Gıda242,501,9312,11
Tek-Art Turizm2,214,749,41
Tekfen Holding18,219,9811,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,11-4,50-5,24
Temapol Polimer Plastik11,09-1,95-3,57
TGS Dış Ticaret15,379,9420,93
Tofaş Oto. Fab.34,920,872,95
Torunlar GMYO4,00-0,502,56
Trabzon Liman33,10-0,723,05
Trabzonspor Sportif2,43-2,80-0,41
Trend GMYO12,16-2,33-3,26
TSKB GMYO5,49-2,83-4,52
Tuğçelik7,74-2,64-4,21
Tukaş9,53-0,73-1,65
Turcas Petrol4,840,21-0,21
Turkcell16,500,612,48
Tümosan Motor ve Traktör13,87-2,19-1,42
Tüpraş111,001,002,78
Türk Hava Yolları12,62-0,47-2,25
Türk Prysmian Kablo12,34-0,801,98
Türk Telekom8,78-1,352,81
Türk Traktör187,402,402,57
Türker Proje Gayrimenkul129,704,5114,88
Türkiye Sigorta7,120,427,88
Ufuk Yatırım13,90-5,703,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,09-2,62-3,54
Ulusoy Elektrik51,302,40-0,10
Ulusoy Un Sanayi11,941,703,83
Umpaş Holding3,159,7620,69
Uşak Seramik2,38-2,461,71
Utopya Turizm40,423,114,18
Uzertaş Boya62,20-0,089,89
Ülker Bisküvi23,00-2,87-0,61
Vakıf Fin. Kir.4,605,997,98
Vakıf GMYO3,64-2,410,55
Vakıf Yat. Ort.7,471,221,49
Vakıflar Bankası4,740,210,64
Vakko Tekstil6,46-0,77-0,92
Vanet Gıda7,16-3,50-7,37
Verusa Holding42,44-3,68-5,90
Verusaturk Girisim12,27-3,99-6,19
Vestel20,88-1,04-0,85
Vestel Beyaz Eşya38,92-2,65-4,79
Viking Kağıt7,94-1,98-11,78
Yapı Kredi Koray GMYO4,41-3,29-0,90
Yapı ve Kredi Bank.3,05-0,65-0,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.66,60-8,77-8,01
Yataş14,22-0,56-1,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,59-3,374,32
Yeni Gimat GMYO13,04-0,464,91
Yeşil GMYO1,513,429,42
Yeşil Yapı1,953,175,98
Yeşil Yatırım Holding114,208,9719,77
Yibitaş İnşaat Malzeme14.699,00-1,34-5,78
Yonga Mobilya28,00-2,23-6,67
Yükselen Çelik7,752,792,65
Yünsa14,52-3,39-0,95
Zorlu Enerji2,84-3,072,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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