Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 40.099,90 0,00 -0,99 İş Bankası (C) 6,91 -1,71 -1,29 İş Bankası (Kur.) 380.000,00 -9,09 0,00 İş Fin.Kir. 3,93 -2,48 1,81 İş Girişim 19,27 -1,08 1,69 İş GMYO 2,69 -3,58 5,91 İş Y. Men. Değ. 17,56 -1,18 -0,57 İş Yat. Ort. 3,66 -1,08 3,98 İşbir Holding 2.935,00 0,00 7,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,12 -2,61 -1,75 İttifak Holding 2,20 0,46 -1,35 İz Hayvancılık Tarım 17,00 -2,86 -5,56 İzmir Demir Çelik 10,63 -2,48 -1,30 İzmir Fırça 5,60 -1,06 0,72 Jantsa Jant Sanayi 401,20 9,98 20,95 Kafein Yazılım 20,90 -2,52 -2,25 Kaplamin 35,20 0,63 4,14 Kardemir (A) 6,17 1,48 3,70 Kardemir (B) 5,43 0,56 3,04 Kardemir (D) 5,86 -0,34 1,38 Karel Elektronik 22,84 -0,70 -0,95 Karsan Otomotiv 3,60 0,84 10,77 Karsu Tekstil 7,54 -2,46 -11,81 Kartonsan 91,90 5,51 -3,82 Katmerciler Ekipman 3,18 1,92 3,25 Kent Gıda 372,00 9,57 4,61 Kerevitaş Gıda 6,62 0,00 0,61 Kervan Gıda 13,14 -1,72 -0,61 Kervansaray Yat. Holding 1,27 0,00 0,79 Kiler GMYO 2,54 -1,93 1,20 Klimasan Klima 16,84 -1,46 -0,77 Koç Holding 21,14 -0,28 0,09 Konfrut Gıda 16,85 -0,65 -0,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 27,30 6,97 15,29 Konya Çimento 1.107,00 -1,19 -2,04 Kordsa Teknik Tekstil 15,22 -0,85 -2,12 Koza Altın 105,80 -0,47 9,41 Koza Madencilik 15,87 -4,05 2,45 Körfez GMYO 6,41 3,55 10,52 Kristal Kola 3,64 -4,71 -7,14 Kron Telekomünikasyon 37,54 0,05 1,90 Kuştur Kuşadası Turizm 155,70 -10,00 -1,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 -1,70 0,43 Kütahya Porselen 52,50 1,55 4,06 Lider Faktoring 3,31 -3,50 -2,93 Link Bilgisayar 68,30 9,98 7,14 Logo Yazılım 126,10 0,96 0,48 Lokman Hekim Sağlık 11,35 3,56 5,56 Lüks Kadife 27,82 -2,66 -3,74 Makina Takım 3,42 -3,12 0,29 Marka Yatırım Holding 7,53 6,51 17,11 Marmaris Altınyunus 134,40 9,98 20,97 Marshall 303,80 -0,36 -0,95 Martı GMYO 2,81 -1,40 2,18 Martı Otel 2,11 -1,40 -0,94 Mavi Giyim 51,85 -2,63 -0,67 Mazhar Zorlu Holding 31,04 0,00 -1,40 Mega Polietilen 7,26 -2,68 -5,22 Menderes Tekstil 3,07 -1,29 -0,65 Merit Turizm 81,00 -4,71 -3,23 Merko Gıda 8,20 0,61 -5,09 Metemtur Otelcilik 21,42 0,47 -3,08 Metro Holding 2,09 -0,48 0,48 Metro Petrol ve Tesisleri 2,88 -1,03 -0,35 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 -2,08 0,86 Migros Ticaret 44,08 -1,61 2,99 Milpa 4,60 -2,75 0,00 Mistral GMYO 5,25 1,35 11,46 MLP Sağlık 20,00 -0,79 0,65 MMC San. ve Tic. Yat. 4,88 -1,81 6,09 Mondi Tire Kutsan 8,05 3,74 5,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,48 -3,36 -3,25 Net Holding 3,36 -1,47 -2,04 Netaş Telekom. 26,96 -2,11 -3,99 Niğbaş Niğde Beton 55,00 -3,85 5,77 Nuh Çimento 50,40 -1,85 2,36 Nurol GMYO 7,56 -1,18 3,70 Odaş Elektrik 3,94 0,51 1,03 Olmuksan-IP 10,80 -10,00 -8,86 Orge Enerji Elektrik 7,90 4,36 7,05 Orma Orman Mahsulleri 17,11 9,96 16,24 Osmanlı Menkul 31,24 3,86 0,77 Ostim Endüstriyel Yat 3,95 -2,71 -3,19 Otokar 365,00 4,23 14,64 Oyak Çimento 8,93 -1,98 1,71 Oyak Yat. Ort. 8,40 9,95 20,86 Oylum Sınai Yatırımlar 4,93 1,02 4,67 Özak GMYO 5,12 -3,40 0,39 Özbal Çelik Boru 6,45 -3,44 -1,53 Özderici GMYO 2,23 -1,33 0,45 Özerden Plastik 8,55 1,79 -5,00 Pamukova Elektrik 21,00 0,00 -1,50 Panora GMYO 6,30 0,00 0,00 Papilon Savunma 21,74 -4,65 -4,48 Park Elek.Madencilik 5,32 -2,03 -0,93 Parsan 25,16 -2,63 3,54 Pegasus 70,70 -3,15 -5,23 Peker GMYO 2,62 0,38 0,38 Penguen Gıda 5,28 4,97 4,55 Pera GMYO 2,22 -2,20 0,91 Pergamon Dış Ticaret 23,84 9,96 20,95 Petkim 5,28 6,02 6,02 Petrokent Turizm 879,50 0,38 -2,97 Pınar Et ve Un 22,84 -1,38 -1,89 Pınar Su 8,39 7,56 12,92 Pınar Süt 22,80 -2,40 -1,21 Plastikkart 14,25 0,92 -1,38 Polisan Holding 3,85 -1,03 -0,26 Politeknik Metal 400,00 -4,76 -1,96 Prizma Press Matbaacılık 5,46 0,18 -0,36 QNB Finans Fin. Kir. 123,00 -1,84 -1,84 QNB Finansbank 68,30 0,00 -2,91 Ral Yatırım Holding 4,32 -1,37 -2,70 Ray Sigorta 14,80 -2,31 -4,21 Reysaş GMYO 5,45 -0,73 0,00 Reysaş Lojistik 8,99 -1,75 -2,71 Rhea Girişim 3,54 -3,54 -4,84 Rodrigo Tekstil 13,00 -4,62 -5,18 Royal Halı 3,42 -2,29 -0,58 RTA Laboratuvarları 30,94 9,95 2,18 Sabancı Holding 11,55 -1,53 0,79 Safkar Ege Soğutmacılık 10,53 -4,36 -3,22 Sanel Mühendislik 3,51 2,33 2,63 Sanifoam Sünger 15,40 10,00 13,24 Sanko Pazarlama 9,12 -1,94 -2,88 Saray Matbaacılık 9,41 2,06 7,30 Sarkuysan 8,78 -1,35 -0,68 Sasa Polyester 20,42 -1,16 0,99 Say Yenilenebilir Enerji 8,68 0,12 2,00 Sekuro Plastik 16,36 9,95 17,19 Selçuk Ecza Deposu 13,17 -0,98 -3,52 Selçuk Gıda 4,90 0,00 -1,61 Senkron Güvenlik 31,76 9,97 20,94 Serve Film Prodüksiyon 15,04 -4,20 -6,00 Servet GMYO 91,25 9,81 16,39 Seyitler Kimya 26,98 7,53 7,53 Silverline Endüstri 8,25 -1,90 -4,07 Sinpaş GMYO 4,18 0,72 0,00 Smartiks Yazılım 8,78 2,33 -0,90 Sodaş Sodyum Sanayii 28,38 -4,70 4,80 Söktaş 5,03 -0,98 -1,18 Sönmez Filament 71,30 0,56 1,57 Sönmez Pamuklu 25,00 -3,85 4,17 Sumaş Suni Tahta 61,95 9,94 20,88 Şeker Fin. Kir. 7,11 0,99 11,09 Şekerbank 1,51 -2,58 0,00 Şişe Cam 7,28 -1,36 -0,41 Şok Marketler 13,20 1,30 4,60 T. Halk Bankası 5,57 0,18 0,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,06 -2,87 -6,44 T.S.K.B. 1,77 -1,67 -0,56 T.Tuborg 17,55 -1,90 -2,88 Taç Tarım Ürünleri 10,49 -5,41 -0,38 Tat Gıda 12,37 2,23 4,30 TAV Havalimanları 21,00 -0,57 -1,41 Taze Kuru Gıda 242,50 1,93 12,11 Tek-Art Turizm 2,21 4,74 9,41 Tekfen Holding 18,21 9,98 11,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,11 -4,50 -5,24 Temapol Polimer Plastik 11,09 -1,95 -3,57 TGS Dış Ticaret 15,37 9,94 20,93 Tofaş Oto. Fab. 34,92 0,87 2,95 Torunlar GMYO 4,00 -0,50 2,56 Trabzon Liman 33,10 -0,72 3,05 Trabzonspor Sportif 2,43 -2,80 -0,41 Trend GMYO 12,16 -2,33 -3,26 TSKB GMYO 5,49 -2,83 -4,52 Tuğçelik 7,74 -2,64 -4,21 Tukaş 9,53 -0,73 -1,65 Turcas Petrol 4,84 0,21 -0,21 Turkcell 16,50 0,61 2,48 Tümosan Motor ve Traktör 13,87 -2,19 -1,42 Tüpraş 111,00 1,00 2,78 Türk Hava Yolları 12,62 -0,47 -2,25 Türk Prysmian Kablo 12,34 -0,80 1,98 Türk Telekom 8,78 -1,35 2,81 Türk Traktör 187,40 2,40 2,57 Türker Proje Gayrimenkul 129,70 4,51 14,88 Türkiye Sigorta 7,12 0,42 7,88 Ufuk Yatırım 13,90 -5,70 3,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 -2,62 -3,54 Ulusoy Elektrik 51,30 2,40 -0,10 Ulusoy Un Sanayi 11,94 1,70 3,83 Umpaş Holding 3,15 9,76 20,69 Uşak Seramik 2,38 -2,46 1,71 Utopya Turizm 40,42 3,11 4,18 Uzertaş Boya 62,20 -0,08 9,89 Ülker Bisküvi 23,00 -2,87 -0,61 Vakıf Fin. Kir. 4,60 5,99 7,98 Vakıf GMYO 3,64 -2,41 0,55 Vakıf Yat. Ort. 7,47 1,22 1,49 Vakıflar Bankası 4,74 0,21 0,64 Vakko Tekstil 6,46 -0,77 -0,92 Vanet Gıda 7,16 -3,50 -7,37 Verusa Holding 42,44 -3,68 -5,90 Verusaturk Girisim 12,27 -3,99 -6,19 Vestel 20,88 -1,04 -0,85 Vestel Beyaz Eşya 38,92 -2,65 -4,79 Viking Kağıt 7,94 -1,98 -11,78 Yapı Kredi Koray GMYO 4,41 -3,29 -0,90 Yapı ve Kredi Bank. 3,05 -0,65 -0,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 66,60 -8,77 -8,01 Yataş 14,22 -0,56 -1,59 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,59 -3,37 4,32 Yeni Gimat GMYO 13,04 -0,46 4,91 Yeşil GMYO 1,51 3,42 9,42 Yeşil Yapı 1,95 3,17 5,98 Yeşil Yatırım Holding 114,20 8,97 19,77 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.699,00 -1,34 -5,78 Yonga Mobilya 28,00 -2,23 -6,67 Yükselen Çelik 7,75 2,79 2,65 Yünsa 14,52 -3,39 -0,95 Zorlu Enerji 2,84 -3,07 2,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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