Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,11
|-1,73
|-24,77
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,82
|-0,70
|-26,94
|İş Girişim
|9,40
|-0,32
|-50,40
|İş GMYO
|1,85
|-0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|12,95
|-1,22
|-21,98
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|5.405,00
|0,03
|97,44
|Işık Plastik
|35,80
|0,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|0,00
|-23,68
|İttifak Holding
|1,44
|1,41
|-35,43
|İz Hayvancılık Tarım
|18,70
|1,63
|3,89
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|3,00
|-27,48
|İzmir Fırça
|5,18
|0,58
|-6,83
|Jantsa Jant Sanayi
|73,50
|0,20
|77,33
|Kafein Yazılım
|27,80
|9,97
|30,27
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,96
|0,67
|Kaplamin
|19,25
|-0,93
|-43,05
|Kardemir (A)
|6,54
|-0,91
|9,92
|Kardemir (B)
|6,45
|-0,31
|22,39
|Kardemir (D)
|7,26
|-1,63
|25,61
|Karel Elektronik
|33,00
|-0,60
|43,10
|Karsan Otomotiv
|3,77
|1,07
|16,00
|Karsu Tekstil
|7,79
|0,13
|-8,89
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,68
|10,00
|Kartonsan
|50,70
|-1,07
|-46,45
|Katmerciler Ekipman
|2,70
|-1,46
|-12,34
|Kent Gıda
|227,50
|0,00
|-36,02
|Kerevitaş Gıda
|4,42
|0,91
|-32,83
|Kervan Gıda
|16,72
|0,00
|27,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-1,64
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,64
|-0,61
|-34,66
|Klimasan Klima
|20,02
|-0,40
|17,97
|Koç Holding
|19,73
|-1,35
|-3,53
|Konfrut Gıda
|16,25
|0,06
|-3,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,90
|-0,46
|174,07
|Konya Çimento
|962,70
|-1,77
|-14,81
|Koray GMYO
|7,55
|5,59
|69,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,10
|0,20
|29,26
|Koza Altın
|105,40
|-0,66
|9,00
|Koza Madencilik
|13,38
|-0,96
|-13,62
|Körfez GMYO
|5,03
|-0,20
|-13,28
|Kristal Kola
|1,85
|1,09
|-52,81
|Kron Telekomünikasyon
|54,70
|0,92
|48,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|255,00
|2,04
|62,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|1,90
|-6,52
|Kütahya Porselen
|54,35
|-0,28
|7,73
|Kütahya Şeker
|15,64
|-1,01
|Lider Faktoring
|2,85
|0,71
|-16,42
|Link Bilgisayar
|31,60
|1,61
|0,01
|Logo Yazılım
|37,90
|0,85
|21,71
|Lokman Hekim Sağlık
|9,34
|0,86
|30,30
|Lüks Kadife
|46,54
|-0,43
|61,53
|Makina Takım
|2,71
|0,37
|-20,53
|Marka Yatırım Holding
|4,36
|1,63
|-32,19
|Marmaris Altınyunus
|177,20
|-0,17
|59,50
|Marshall
|245,00
|-0,61
|-20,12
|Martı GMYO
|1,10
|0,00
|-56,92
|Martı Otel
|1,88
|0,00
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,84
|-3,52
|Mavi Giyim
|54,65
|-0,64
|4,69
|Mazhar Zorlu Holding
|40,40
|8,14
|28,34
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,12
|5,34
|Mega Polietilen
|8,05
|-0,74
|5,09
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,48
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,56
|4,76
|Merit Turizm
|19,50
|5,41
|88,24
|Merko Gıda
|5,03
|2,65
|-41,78
|Metemtur Yatırım
|5,99
|9,91
|-25,92
|Metro Holding
|1,58
|-0,63
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|0,00
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-1,13
|-24,89
|Migros Ticaret
|33,72
|-0,82
|-21,21
|Milpa
|3,80
|-0,52
|-17,39
|Mistral GMYO
|4,06
|1,00
|-13,80
|MLP Sağlık
|22,74
|-0,79
|14,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,05
|0,50
|31,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,70
|0,00
|-35,02
|Mondi Tire Kutsan
|7,70
|0,65
|1,32
|Naturel Enerji
|36,30
|-0,44
|2,23
|Naturelgaz
|7,94
|0,13
|Net Holding
|3,99
|-0,75
|16,33
|Netaş Telekom.
|19,14
|-0,73
|-31,84
|Niğbaş Niğde Beton
|11,59
|2,48
|-77,71
|Nuh Çimento
|37,54
|-0,32
|-21,84
|Nurol GMYO
|12,94
|6,77
|77,50
|Odaş Elektrik
|1,85
|0,54
|-52,56
|Orge Enerji Elektrik
|5,61
|-1,92
|21,63
|Orma Orman Mahsulleri
|27,60
|-3,16
|87,50
|Osmanlı Menkul
|22,82
|0,62
|-26,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,19
|0,46
|-20,47
|Otokar
|270,20
|0,41
|-11,20
|Oyak Çimento
|6,44
|-0,46
|-26,65
|Oyak Yat. Ort.
|6,99
|-0,71
|1,27
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,94
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,97
|-0,25
|-15,71
|Özak GMYO
|3,97
|-0,50
|-22,16
|Özbal Çelik Boru
|13,27
|-6,22
|102,60
|Özderici GMYO
|1,38
|0,00
|-37,84
|Özerden Plastik
|8,85
|1,72
|-1,67
|Pamukova Elektrik
|34,92
|0,81
|63,79
|Panora GMYO
|6,57
|-0,45
|9,17
|Papilon Savunma
|14,74
|2,57
|-35,24
|Park Elek.Madencilik
|4,67
|-0,43
|-13,04
|Parsan
|27,84
|-0,14
|14,57
|Pegasus
|70,55
|-1,47
|-5,43
|Peker GMYO
|1,02
|-1,92
|-54,91
|Penguen Gıda
|3,08
|1,65
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,78
|0,17
|Pera GMYO
|1,26
|0,80
|-28,07
|Pergamon Dış Ticaret
|23,26
|-0,60
|26,90
|Petkim
|5,30
|-0,75
|6,43
|Petrokent Turizm
|2.300,00
|-1,54
|153,75
|Pınar Et ve Un
|16,85
|0,36
|-23,00
|Pınar Su
|7,04
|-0,14
|-5,25
|Pınar Süt
|16,90
|0,06
|-25,05
|Plastikkart
|17,40
|2,90
|20,42
|Polisan Holding
|2,65
|-0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|355,00
|-0,39
|-12,50
|Prizma Press Matbaacılık
|4,23
|1,93
|-22,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,00
|0,12
|-31,36
|QNB Finansbank
|40,50
|0,25
|-42,43
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,00
|0,40
|Ral Yatırım Holding
|3,70
|-0,27
|-16,67
|Ray Sigorta
|10,14
|-0,39
|-34,37
|Reysaş GMYO
|4,78
|1,70
|-12,29
|Reysaş Lojistik
|4,10
|0,24
|-20,76
|Rhea Girişim
|1,86
|-2,11
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|15,88
|-1,61
|15,83
|Royal Halı
|3,30
|0,61
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,68
|2,48
|-31,70
|Sabancı Holding
|8,98
|-0,11
|-18,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,60
|-0,65
|-30,15
|Sanel Mühendislik
|4,96
|1,43
|45,03
|Sanifoam Sünger
|21,60
|1,50
|58,82
|Sanko Pazarlama
|9,33
|-0,32
|0,67
|Saray Matbaacılık
|4,50
|8,70
|-48,69
|Sarkuysan
|11,92
|-0,67
|37,05
|Sasa Polyester
|29,90
|-1,39
|99,54
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,18
|-0,90
|184,14
|Sekuro Plastik
|21,00
|-0,38
|50,43
|Selçuk Ecza Deposu
|8,21
|1,61
|-38,88
|Selçuk Gıda
|4,44
|-1,33
|-10,84
|Selva Gıda Sanayi
|8,18
|9,95
|Senkron Güvenlik
|26,52
|-1,04
|0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|16,89
|-0,65
|5,56
|Servet GMYO
|74,00
|-3,58
|-5,61
|Seyitler Kimya
|17,00
|1,31
|26,27
|Silverline Endüstri
|6,01
|-1,48
|-30,12
|Sinpaş GMYO
|4,46
|0,22
|6,70
|Smartiks Yazılım
|5,86
|3,90
|-33,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,90
|1,30
|-16,84
|Söktaş
|3,95
|-0,25
|-22,40
|Sönmez Filament
|38,00
|-0,26
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|13,80
|2,99
|-42,50
|Sumaş Suni Tahta
|59,10
|0,00
|15,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,45
|0,00
|-14,84
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|7,45
|-1,19
|4,06
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|3,19
|-6,65
|T. Halk Bankası
|4,71
|-0,84
|-15,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,43
|1,25
|-37,44
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|-28,43
|T.Tuborg
|16,96
|0,18
|-6,14
|Taç Tarım Ürünleri
|28,22
|0,79
|168,00
|Tat Gıda
|8,37
|-0,48
|-27,60
|TAV Havalimanları
|23,56
|-2,81
|10,61
|Taze Kuru Gıda
|214,90
|1,13
|-0,65
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,00
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,33
|-0,28
|-12,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,82
|1,19
|-21,25
|Temapol Polimer Plastik
|14,70
|-2,33
|27,83
|TGS Dış Ticaret
|11,94
|0,00
|-6,06
|Tofaş Oto. Fab.
|30,32
|-1,56
|-1,91
|Torunlar GMYO
|3,31
|0,91
|-15,13
|Trabzon Liman
|29,76
|-0,47
|-7,35
|Trabzonspor Sportif
|2,97
|3,85
|21,72
|Trend GMYO
|6,93
|-0,14
|-44,87
|TSKB GMYO
|2,56
|1,59
|-55,48
|Tuğçelik
|12,27
|-0,32
|51,86
|Tukaş
|6,66
|-0,60
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,55
|-0,56
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,79
|0,93
|Turkcell
|15,25
|-2,37
|-2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,54
|0,30
|17,56
|Tüpraş
|93,80
|-1,00
|-13,15
|Türk Hava Yolları
|12,73
|-2,68
|-1,39
|Türk İlaç Serum
|31,18
|0,65
|Türk Prysmian Kablo
|12,02
|0,25
|-0,35
|Türk Telekom
|6,31
|-0,94
|-22,02
|Türk Traktör
|164,90
|-1,20
|-3,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,30
|0,08
|7,44
|Türkiye Sigorta
|4,63
|-0,43
|-25,06
|Ufuk Yatırım
|13,80
|0,36
|2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,91
|0,26
|-7,78
|Ulusoy Elektrik
|55,25
|0,82
|7,59
|Ulusoy Un Sanayi
|4,99
|2,04
|-1,94
|Umpaş Holding
|1,29
|2,38
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,74
|0,00
|-25,64
|Utopya Turizm
|20,00
|0,86
|-48,45
|Uzertaş Boya
|37,88
|4,70
|-33,07
|Ülker Bisküvi
|20,02
|1,01
|-10,30
|Ünlü Yatırım Holding
|4,84
|5,91
|Vakıf Fin. Kir.
|9,17
|0,88
|169,07
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,69
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|7,08
|0,85
|-3,80
|Vakıflar Bankası
|3,47
|-0,57
|-26,33
|Vakko Tekstil
|11,16
|2,29
|78,09
|Vanet Gıda
|5,09
|1,60
|-34,15
|VBT Yazılım
|17,45
|9,96
|Verusa Holding
|44,40
|-2,50
|-1,55
|Verusaturk Girisim
|21,24
|-0,28
|62,39
|Vestel
|32,10
|1,97
|52,42
|Vestel Beyaz Eşya
|46,38
|1,27
|20,33
|Viking Kağıt
|5,24
|0,58
|-41,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|-1,30
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,40
|-0,49
|-10,48
|Yataş
|12,58
|-1,26
|-12,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,43
|9,93
|0,68
|Yeni Gimat GMYO
|14,04
|-0,14
|21,12
|Yeşil GMYO
|1,01
|-1,94
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,12
|0,00
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,49
|6,41
|-41,77
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.145,00
|-2,36
|-28,56
|Yonga Mobilya
|21,90
|0,00
|-26,48
|Yükselen Çelik
|4,91
|-0,20
|-6,15
|Yünsa
|10,88
|-0,91
|-21,68
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,85
|-1,07
|-33,21
(Son)
Kaynak: AA
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