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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

19.07.2021 13:59
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,00

-18,52
İş Bankası (C)5,11-1,73-24,77
İş Bankası (Kur.)419.999,60

10,53
İş Fin.Kir.2,82-0,70-26,94
İş Girişim9,40-0,32-50,40
İş GMYO1,85-0,54-27,17
İş Y. Men. Değ.12,95-1,22-21,98
İş Yat. Ort.2,760,36-17,93
İşbir Holding5.405,000,0397,44
Işık Plastik35,800,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,441,41-35,43
İz Hayvancılık Tarım18,701,633,89
İzmir Demir Çelik2,403,00-27,48
İzmir Fırça5,180,58-6,83
Jantsa Jant Sanayi73,500,2077,33
Kafein Yazılım27,809,9730,27
Kalekim Kimyevi Maddeler11,960,67

Kaplamin19,25-0,93-43,05
Kardemir (A)6,54-0,919,92
Kardemir (B)6,45-0,3122,39
Kardemir (D)7,26-1,6325,61
Karel Elektronik33,00-0,6043,10
Karsan Otomotiv3,771,0716,00
Karsu Tekstil7,790,13-8,89
Kartal Yenilenebilir Enerji9,6810,00

Kartonsan50,70-1,07-46,45
Katmerciler Ekipman2,70-1,46-12,34
Kent Gıda227,500,00-36,02
Kerevitaş Gıda4,420,91-32,83
Kervan Gıda16,720,0027,62
Kervansaray Yat. Holding0,60-1,64-52,38
Kiler GMYO1,64-0,61-34,66
Klimasan Klima20,02-0,4017,97
Koç Holding19,73-1,35-3,53
Konfrut Gıda16,250,06-3,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,90-0,46174,07
Konya Çimento962,70-1,77-14,81
Koray GMYO7,555,5969,66
Kordsa Teknik Tekstil20,100,2029,26
Koza Altın105,40-0,669,00
Koza Madencilik13,38-0,96-13,62
Körfez GMYO5,03-0,20-13,28
Kristal Kola1,851,09-52,81
Kron Telekomünikasyon54,700,9248,48
Kuştur Kuşadası Turizm255,002,0462,11
Kuyumcukent Gayrimenkul2,151,90-6,52
Kütahya Porselen54,35-0,287,73
Kütahya Şeker15,64-1,01

Lider Faktoring2,850,71-16,42
Link Bilgisayar31,601,610,01
Logo Yazılım37,900,8521,71
Lokman Hekim Sağlık9,340,8630,30
Lüks Kadife46,54-0,4361,53
Makina Takım2,710,37-20,53
Marka Yatırım Holding4,361,63-32,19
Marmaris Altınyunus177,20-0,1759,50
Marshall245,00-0,61-20,12
Martı GMYO1,100,00-56,92
Martı Otel1,880,00-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım31,84-3,52

Mavi Giyim54,65-0,644,69
Mazhar Zorlu Holding40,408,1428,34
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,125,34

Mega Polietilen8,05-0,745,09
Menderes Tekstil2,090,48-32,36
Mercan Kimya10,564,76

Merit Turizm19,505,4188,24
Merko Gıda5,032,65-41,78
Metemtur Yatırım5,999,91-25,92
Metro Holding1,58-0,63-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,270,00-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-1,13-24,89
Migros Ticaret33,72-0,82-21,21
Milpa3,80-0,52-17,39
Mistral GMYO4,061,00-13,80
MLP Sağlık22,74-0,7914,44
MMC San. ve Tic. Yat.6,050,5031,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,700,00-35,02
Mondi Tire Kutsan7,700,651,32
Naturel Enerji36,30-0,442,23
Naturelgaz7,940,13

Net Holding3,99-0,7516,33
Netaş Telekom.19,14-0,73-31,84
Niğbaş Niğde Beton11,592,48-77,71
Nuh Çimento37,54-0,32-21,84
Nurol GMYO12,946,7777,50
Odaş Elektrik1,850,54-52,56
Orge Enerji Elektrik5,61-1,9221,63
Orma Orman Mahsulleri27,60-3,1687,50
Osmanlı Menkul22,820,62-26,24
Ostim Endüstriyel Yat2,190,46-20,47
Otokar270,200,41-11,20
Oyak Çimento6,44-0,46-26,65
Oyak Yat. Ort.6,99-0,711,27
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,94-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,97-0,25-15,71
Özak GMYO3,97-0,50-22,16
Özbal Çelik Boru13,27-6,22102,60
Özderici GMYO1,380,00-37,84
Özerden Plastik8,851,72-1,67
Pamukova Elektrik34,920,8163,79
Panora GMYO6,57-0,459,17
Papilon Savunma14,742,57-35,24
Park Elek.Madencilik4,67-0,43-13,04
Parsan27,84-0,1414,57
Pegasus70,55-1,47-5,43
Peker GMYO1,02-1,92-54,91
Penguen Gıda3,081,65-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,780,17

Pera GMYO1,260,80-28,07
Pergamon Dış Ticaret23,26-0,6026,90
Petkim5,30-0,756,43
Petrokent Turizm2.300,00-1,54153,75
Pınar Et ve Un16,850,36-23,00
Pınar Su7,04-0,14-5,25
Pınar Süt16,900,06-25,05
Plastikkart17,402,9020,42
Polisan Holding2,65-0,38-31,07
Politeknik Metal355,00-0,39-12,50
Prizma Press Matbaacılık4,231,93-22,81
QNB Finans Fin. Kir.86,000,12-31,36
QNB Finansbank40,500,25-42,43
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,000,40

Ral Yatırım Holding3,70-0,27-16,67
Ray Sigorta10,14-0,39-34,37
Reysaş GMYO4,781,70-12,29
Reysaş Lojistik4,100,24-20,76
Rhea Girişim1,86-2,11-50,00
Rodrigo Tekstil15,88-1,6115,83
Royal Halı3,300,61-4,07
RTA Laboratuvarları20,682,48-31,70
Sabancı Holding8,98-0,11-18,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,60-0,65-30,15
Sanel Mühendislik4,961,4345,03
Sanifoam Sünger21,601,5058,82
Sanko Pazarlama9,33-0,320,67
Saray Matbaacılık4,508,70-48,69
Sarkuysan11,92-0,6737,05
Sasa Polyester29,90-1,3999,54
Say Yenilenebilir Enerji24,18-0,90184,14
Sekuro Plastik21,00-0,3850,43
Selçuk Ecza Deposu8,211,61-38,88
Selçuk Gıda4,44-1,33-10,84
Selva Gıda Sanayi8,189,95

Senkron Güvenlik26,52-1,040,99
Serve Film Prodüksiyon16,89-0,655,56
Servet GMYO74,00-3,58-5,61
Seyitler Kimya17,001,3126,27
Silverline Endüstri6,01-1,48-30,12
Sinpaş GMYO4,460,226,70
Smartiks Yazılım5,863,90-33,86
Sodaş Sodyum Sanayii21,901,30-16,84
Söktaş3,95-0,25-22,40
Sönmez Filament38,00-0,26-45,87
Sönmez Pamuklu13,802,99-42,50
Sumaş Suni Tahta59,100,0015,32
Şeker Fin. Kir.5,450,00-14,84
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam7,45-1,194,06
Şok Marketler Ticaret11,653,19-6,65
T. Halk Bankası4,71-0,84-15,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,431,25-37,44
T.S.K.B.1,250,00-28,43
T.Tuborg16,960,18-6,14
Taç Tarım Ürünleri28,220,79168,00
Tat Gıda8,37-0,48-27,60
TAV Havalimanları23,56-2,8110,61
Taze Kuru Gıda214,901,13-0,65
Tek-Art Turizm1,450,00-28,22
Tekfen Holding14,33-0,28-12,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,821,19-21,25
Temapol Polimer Plastik14,70-2,3327,83
TGS Dış Ticaret11,940,00-6,06
Tofaş Oto. Fab.30,32-1,56-1,91
Torunlar GMYO3,310,91-15,13
Trabzon Liman29,76-0,47-7,35
Trabzonspor Sportif2,973,8521,72
Trend GMYO6,93-0,14-44,87
TSKB GMYO2,561,59-55,48
Tuğçelik12,27-0,3251,86
Tukaş6,66-0,60-31,27
Turcas Petrol3,55-0,56-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,790,93

Turkcell15,25-2,37-2,83
Tümosan Motor ve Traktör16,540,3017,56
Tüpraş93,80-1,00-13,15
Türk Hava Yolları12,73-2,68-1,39
Türk İlaç Serum31,180,65

Türk Prysmian Kablo12,020,25-0,35
Türk Telekom6,31-0,94-22,02
Türk Traktör164,90-1,20-3,21
Türker Proje Gayrimenkul121,300,087,44
Türkiye Sigorta4,63-0,43-25,06
Ufuk Yatırım13,800,362,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,910,26-7,78
Ulusoy Elektrik55,250,827,59
Ulusoy Un Sanayi4,992,04-1,94
Umpaş Holding1,292,38-50,57
Uşak Seramik1,740,00-25,64
Utopya Turizm20,000,86-48,45
Uzertaş Boya37,884,70-33,07
Ülker Bisküvi20,021,01-10,30
Ünlü Yatırım Holding4,845,91

Vakıf Fin. Kir.9,170,88169,07
Vakıf GMYO1,460,69-39,14
Vakıf Yat. Ort.7,080,85-3,80
Vakıflar Bankası3,47-0,57-26,33
Vakko Tekstil11,162,2978,09
Vanet Gıda5,091,60-34,15
VBT Yazılım17,459,96

Verusa Holding44,40-2,50-1,55
Verusaturk Girisim21,24-0,2862,39
Vestel32,101,9752,42
Vestel Beyaz Eşya46,381,2720,33
Viking Kağıt5,240,58-41,78
Yapı ve Kredi Bank.2,27-1,30-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,40-0,49-10,48
Yataş12,58-1,26-12,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,439,930,68
Yeni Gimat GMYO14,04-0,1421,12
Yeşil GMYO1,01-1,94-26,81
Yeşil Yapı1,120,00-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,496,41-41,77
Yibitaş İnşaat Malzeme11.145,00-2,36-28,56
Yonga Mobilya21,900,00-26,48
Yükselen Çelik4,91-0,20-6,15
Yünsa10,88-0,91-21,68
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,85-1,07-33,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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