Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|-1,15
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,27
|-1,31
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,96
|0,00
|-23,32
|İş Girişim
|8,01
|-1,23
|-57,73
|İş GMYO
|1,84
|1,66
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|13,99
|1,45
|-15,71
|İş Yat. Ort.
|2,70
|0,37
|-19,72
|İşbir Holding
|68,60
|-3,52
|27,80
|Işık Plastik
|7,21
|-9,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,39
|-0,71
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|18,16
|-3,04
|0,89
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|-0,82
|-26,88
|İzmir Fırça
|6,52
|-0,76
|17,27
|Jantsa Jant Sanayi
|65,00
|-0,76
|56,82
|Kafein Yazılım
|22,50
|-0,97
|5,44
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,38
|-0,16
|Kaplamin
|23,68
|-0,84
|-29,94
|Kardemir (A)
|6,07
|-3,65
|2,02
|Kardemir (B)
|6,11
|-2,86
|15,94
|Kardemir (D)
|6,73
|-2,04
|16,44
|Karel Elektronik
|8,85
|-1,01
|31,61
|Karsan Otomotiv
|3,55
|-1,11
|9,23
|Karsu Tekstil
|8,67
|0,81
|1,40
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,97
|-1,19
|Kartonsan
|49,80
|2,13
|-47,40
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|-1,45
|-21,49
|Kent Gıda
|194,00
|-0,51
|-45,44
|Kerevitaş Gıda
|4,34
|0,00
|-34,04
|Kervan Gıda
|15,88
|-0,31
|21,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-6,12
|-63,49
|Kiler GMYO
|1,85
|0,54
|-26,29
|Kızılbük GYO
|26,00
|0,00
|Klimasan Klima
|10,25
|1,49
|21,48
|Koç Holding
|23,50
|3,43
|14,90
|Konfrut Gıda
|3,96
|-1,98
|-6,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,10
|-2,74
|163,14
|Konya Çimento
|864,00
|-1,37
|-23,54
|Koray GMYO
|7,25
|-0,68
|62,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,20
|-1,25
|62,06
|Koza Altın
|94,95
|0,11
|-1,81
|Koza Madencilik
|14,44
|-3,09
|-6,78
|Körfez GMYO
|5,59
|2,01
|-3,62
|Kristal Kola
|1,34
|1,52
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,50
|-1,71
|-6,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|178,80
|-0,67
|13,67
|Kuyas Yatırım
|2,82
|0,00
|22,61
|Kütahya Porselen
|57,25
|-1,46
|13,48
|Kütahya Şeker Fabrikası
|64,90
|-9,99
|Lider Faktoring
|3,30
|3,77
|-3,23
|Link Bilgisayar
|28,90
|-0,69
|-8,53
|Logo Yazılım
|42,60
|4,77
|36,80
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|4,63
|57,64
|Lüks Kadife
|45,48
|0,26
|57,85
|Makina Takım
|2,99
|-0,66
|-12,32
|Manas Enerji Yönetimi
|16,98
|-2,53
|Marka Yatırım Holding
|4,58
|-4,58
|-28,77
|Marmaris Altınyunus
|173,20
|3,22
|55,90
|Marshall
|255,00
|6,25
|-16,86
|Martı GMYO
|1,08
|-2,70
|-57,71
|Martı Otel
|1,77
|-1,67
|-16,90
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,12
|-3,78
|Mavi Giyim
|64,20
|0,31
|24,40
|Mazhar Zorlu Holding
|34,00
|0,47
|8,01
|Meditera Tıbbi Malzeme
|37,98
|-6,45
|Mega Polietilen
|5,47
|-1,26
|-28,59
|Menderes Tekstil
|2,22
|-2,20
|-28,16
|Mercan Kimya
|11,51
|1,41
|Merit Turizm
|15,99
|-2,44
|54,35
|Merko Gıda
|5,19
|-4,07
|-39,93
|Metemtur Yatırım
|3,39
|-1,74
|-58,07
|Metro Holding
|1,39
|-0,71
|-33,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|2,97
|-4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|0,53
|-18,45
|Migros Ticaret
|32,50
|-0,43
|-24,07
|Milpa
|4,29
|5,15
|-6,74
|Mistral GMYO
|4,66
|-1,89
|-1,06
|MLP Sağlık
|26,80
|-1,40
|34,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,38
|-7,24
|16,96
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,95
|-1,00
|-41,35
|Mondi Tire Kutsan
|8,25
|1,35
|8,55
|Nasmed Egepol
|6,13
|-3,01
|Naturel Enerji
|37,36
|-1,99
|5,22
|Naturelgaz
|7,78
|-0,26
|Net Holding
|4,47
|2,76
|30,32
|Netaş Telekom.
|16,68
|-1,36
|-40,60
|Niğbaş Niğde Beton
|10,79
|-7,94
|-79,25
|Nuh Çimento
|33,58
|1,14
|-30,08
|Nurol GMYO
|14,69
|-9,43
|101,51
|Odaş Elektrik
|1,39
|0,00
|-52,45
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,92
|-8,29
|Orge Enerji Elektrik
|6,40
|3,23
|38,75
|Orma Orman Mahsulleri
|27,10
|-3,21
|84,10
|Osmanlı Menkul
|27,50
|5,12
|-10,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|0,88
|-16,84
|Otokar
|314,50
|0,42
|3,36
|Oyak Çimento
|6,45
|-0,77
|-26,54
|Oyak Yat. Ort.
|6,68
|-0,89
|-3,22
|Oyak Yatırım Menkul
|24,54
|-0,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,41
|8,33
|57,32
|Özak GMYO
|4,63
|-1,49
|-9,22
|Özbal Çelik Boru
|14,35
|-2,11
|119,08
|Özderici GMYO
|1,56
|1,30
|-29,73
|Özerden Plastik
|7,55
|2,17
|-16,11
|Pamel Elektrik
|47,76
|1,06
|124,02
|Panora GMYO
|6,75
|1,20
|14,55
|Papilon Savunma
|13,46
|-1,82
|-40,80
|Park Elek.Madencilik
|4,47
|-0,45
|-16,76
|Parsan
|26,86
|-1,32
|10,53
|Pegasus
|70,50
|3,68
|-5,50
|Peker GMYO
|0,96
|-1,03
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,02
|-0,66
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|140,00
|1,45
|Pera GMYO
|1,42
|-0,70
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,62
|0,44
|23,41
|Petkim
|6,23
|0,97
|25,10
|Petrokent Turizm
|1.977,10
|2,15
|118,13
|Pınar Et ve Un
|16,83
|-0,18
|-23,09
|Pınar Su
|8,01
|-1,60
|7,81
|Pınar Süt
|16,65
|-1,13
|-26,16
|Plastikkart
|19,00
|-2,46
|31,49
|Polisan Holding
|2,72
|-0,37
|-29,25
|Politeknik Metal
|347,30
|-0,77
|-14,40
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-0,98
|-26,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,70
|-1,50
|-47,57
|QNB Finansbank
|38,16
|-0,78
|-45,76
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,03
|-0,25
|Ral Yatırım Holding
|3,99
|-2,44
|-10,14
|Ray Sigorta
|9,69
|0,62
|-37,28
|Reysaş GMYO
|2,97
|-1,00
|-8,39
|Reysaş Lojistik
|5,05
|1,61
|-2,40
|Rhea Girişim
|1,99
|1,53
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|14,59
|0,27
|6,42
|Royal Halı
|3,23
|-0,31
|-6,10
|RTA Laboratuvarları
|24,16
|3,25
|-20,21
|Sabancı Holding
|9,67
|0,21
|-12,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,76
|0,13
|-28,68
|Sanel Mühendislik
|5,00
|-0,99
|46,20
|Sanifoam Sünger
|26,30
|8,23
|93,38
|Sanko Pazarlama
|9,68
|-1,53
|4,45
|Saray Matbaacılık
|4,13
|-0,72
|-52,91
|Sarkuysan
|12,71
|2,09
|46,14
|Sasa Polyester
|26,78
|-1,47
|78,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,28
|-2,96
|161,81
|Sekuro Plastik
|21,34
|0,57
|52,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|-0,34
|-35,15
|Selçuk Gıda
|5,47
|-2,32
|9,84
|Selva Gıda Sanayi
|8,32
|1,34
|Senkron Güvenlik
|26,56
|8,41
|1,14
|Serve Film Prodüksiyon
|12,50
|-4,58
|-21,88
|Servet GMYO
|72,20
|0,56
|-7,91
|Seyitler Kimya
|21,50
|-0,46
|59,69
|Silverline Endüstri
|5,41
|0,56
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,20
|-0,71
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,57
|1,27
|-37,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,88
|-0,52
|-13,12
|Söktaş
|2,87
|3,61
|-11,71
|Sönmez Filament
|37,40
|-0,74
|-46,72
|Sönmez Pamuklu
|13,55
|0,00
|-43,54
|Sumaş Suni Tahta
|88,95
|-1,17
|74,38
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|-0,59
|-21,25
|Şekerbank
|1,01
|-0,98
|-33,11
|Şişe Cam
|8,33
|0,00
|16,35
|Şok Marketler Ticaret
|12,37
|-0,08
|-0,88
|T. Halk Bankası
|4,67
|1,08
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,66
|6,87
|-23,82
|T.S.K.B.
|1,25
|-1,57
|-28,43
|T.Tuborg
|17,00
|0,89
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|26,40
|-3,30
|150,71
|Tat Gıda
|8,85
|1,26
|-23,45
|TAV Havalimanları
|23,26
|2,38
|9,20
|Taze Kuru Gıda
|202,90
|0,45
|-6,20
|Tek-Art Turizm
|1,33
|0,00
|-34,16
|Tekfen Holding
|14,10
|-0,77
|-14,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|0,15
|-25,17
|Temapol Polimer Plastik
|14,55
|-3,32
|26,52
|TGS Dış Ticaret
|14,50
|-2,68
|14,08
|Tofaş Oto. Fab.
|47,98
|1,83
|55,22
|Torunlar GMYO
|3,56
|-3,26
|-8,72
|Trabzon Liman
|26,70
|-1,69
|-16,87
|Trabzonspor Sportif
|3,18
|1,60
|30,33
|Trend GMYO
|6,56
|-1,94
|-47,81
|TSKB GMYO
|3,28
|1,55
|-32,04
|Tuğçelik
|13,01
|0,46
|61,01
|Tukaş
|6,97
|3,11
|-28,07
|Turcas Petrol
|3,45
|-0,58
|-28,87
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,03
|-0,36
|Turkcell
|15,64
|0,64
|2,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,44
|-1,08
|16,84
|Tüpraş
|108,70
|0,56
|0,65
|Türk Hava Yolları
|12,72
|2,00
|-1,47
|Türk İlaç Serum
|13,87
|-0,57
|Türk Prysmian Kablo
|14,86
|0,27
|23,19
|Türk Telekom
|7,21
|1,12
|-10,90
|Türk Traktör
|159,70
|1,78
|-6,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,10
|-4,96
|22,32
|Türkiye Sigorta
|5,03
|0,20
|-18,58
|Ufuk Yatırım
|20,08
|0,40
|49,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,91
|-2,49
|-7,78
|Ulusoy Elektrik
|51,25
|0,20
|-0,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,30
|-0,56
|4,16
|Umpaş Holding
|1,20
|-1,64
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,76
|-0,56
|-24,79
|Utopya Turizm
|21,86
|4,10
|-43,66
|Uzertaş Boya
|29,20
|-1,02
|-48,41
|Ülker Bisküvi
|19,53
|0,15
|-12,49
|Ünlü Yatırım Holding
|5,59
|2,01
|Vakıf Fin. Kir.
|8,14
|0,62
|138,85
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,00
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,45
|3,53
|-12,36
|Vakıflar Bankası
|3,44
|-0,29
|-26,96
|Vakko Tekstil
|10,05
|-0,99
|60,38
|Vanet Gıda
|6,32
|0,80
|-18,24
|VBT Yazılım
|21,60
|-2,26
|Verusa Holding
|49,26
|-1,32
|9,27
|Verusaturk Girisim
|21,42
|-1,20
|64,16
|Vestel
|27,90
|-1,90
|42,87
|Vestel Beyaz Eşya
|48,90
|-0,37
|30,83
|Viking Kağıt
|6,41
|-1,54
|-28,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-0,81
|-18,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,84
|0,89
|-12,02
|Yataş
|13,91
|0,87
|-3,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,45
|0,58
|-21,59
|Yeni Gimat GMYO
|14,97
|-1,71
|29,14
|Yeo Teknoloji
|51,40
|-0,77
|Yeşil GMYO
|0,98
|-1,01
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,17
|-0,85
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,21
|-0,45
|-48,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.849,90
|-2,25
|-30,45
|Yonga Mobilya
|20,58
|0,88
|-30,91
|Yükselen Çelik
|5,01
|-0,79
|-4,24
|Yünsa
|12,99
|-5,66
|-6,49
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|-0,63
|-37,52
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi