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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

17.09.2021 19:07
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,00-1,15-25,93
İş Bankası (C)5,27-1,31-22,42
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,960,00-23,32
İş Girişim8,01-1,23-57,73
İş GMYO1,841,66-27,56
İş Y. Men. Değ.13,991,45-15,71
İş Yat. Ort.2,700,37-19,72
İşbir Holding68,60-3,5227,80
Işık Plastik7,21-9,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,39-0,71-37,67
İz Hayvancılık Tarım18,16-3,040,89
İzmir Demir Çelik2,42-0,82-26,88
İzmir Fırça6,52-0,7617,27
Jantsa Jant Sanayi65,00-0,7656,82
Kafein Yazılım22,50-0,975,44
Kalekim Kimyevi Maddeler12,38-0,16

Kaplamin23,68-0,84-29,94
Kardemir (A)6,07-3,652,02
Kardemir (B)6,11-2,8615,94
Kardemir (D)6,73-2,0416,44
Karel Elektronik8,85-1,0131,61
Karsan Otomotiv3,55-1,119,23
Karsu Tekstil8,670,811,40
Kartal Yenilenebilir Enerji14,97-1,19

Kartonsan49,802,13-47,40
Katmerciler Ekipman1,36-1,45-21,49
Kent Gıda194,00-0,51-45,44
Kerevitaş Gıda4,340,00-34,04
Kervan Gıda15,88-0,3121,21
Kervansaray Yat. Holding0,46-6,12-63,49
Kiler GMYO1,850,54-26,29
Kızılbük GYO26,000,00

Klimasan Klima10,251,4921,48
Koç Holding23,503,4314,90
Konfrut Gıda3,96-1,98-6,27
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,10-2,74163,14
Konya Çimento864,00-1,37-23,54
Koray GMYO7,25-0,6862,92
Kordsa Teknik Tekstil25,20-1,2562,06
Koza Altın94,950,11-1,81
Koza Madencilik14,44-3,09-6,78
Körfez GMYO5,592,01-3,62
Kristal Kola1,341,52-56,14
Kron Telekomünikasyon34,50-1,71-6,35
Kuştur Kuşadası Turizm178,80-0,6713,67
Kuyas Yatırım2,820,0022,61
Kütahya Porselen57,25-1,4613,48
Kütahya Şeker Fabrikası64,90-9,99

Lider Faktoring3,303,77-3,23
Link Bilgisayar28,90-0,69-8,53
Logo Yazılım42,604,7736,80
Lokman Hekim Sağlık11,304,6357,64
Lüks Kadife45,480,2657,85
Makina Takım2,99-0,66-12,32
Manas Enerji Yönetimi16,98-2,53

Marka Yatırım Holding4,58-4,58-28,77
Marmaris Altınyunus173,203,2255,90
Marshall255,006,25-16,86
Martı GMYO1,08-2,70-57,71
Martı Otel1,77-1,67-16,90
Matriks Bilgi Dağıtım36,12-3,78

Mavi Giyim64,200,3124,40
Mazhar Zorlu Holding34,000,478,01
Meditera Tıbbi Malzeme37,98-6,45

Mega Polietilen5,47-1,26-28,59
Menderes Tekstil2,22-2,20-28,16
Mercan Kimya11,511,41

Merit Turizm15,99-2,4454,35
Merko Gıda5,19-4,07-39,93
Metemtur Yatırım3,39-1,74-58,07
Metro Holding1,39-0,71-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,772,97-4,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,900,53-18,45
Migros Ticaret32,50-0,43-24,07
Milpa4,295,15-6,74
Mistral GMYO4,66-1,89-1,06
MLP Sağlık26,80-1,4034,88
MMC San. ve Tic. Yat.5,38-7,2416,96
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,95-1,00-41,35
Mondi Tire Kutsan8,251,358,55
Nasmed Egepol6,13-3,01

Naturel Enerji37,36-1,995,22
Naturelgaz7,78-0,26

Net Holding4,472,7630,32
Netaş Telekom.16,68-1,36-40,60
Niğbaş Niğde Beton10,79-7,94-79,25
Nuh Çimento33,581,14-30,08
Nurol GMYO14,69-9,43101,51
Odaş Elektrik1,390,00-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,92-8,29

Orge Enerji Elektrik6,403,2338,75
Orma Orman Mahsulleri27,10-3,2184,10
Osmanlı Menkul27,505,12-10,83
Ostim Endüstriyel Yat2,290,88-16,84
Otokar314,500,423,36
Oyak Çimento6,45-0,77-26,54
Oyak Yat. Ort.6,68-0,89-3,22
Oyak Yatırım Menkul24,54-0,49

Oylum Sınai Yatırımlar7,418,3357,32
Özak GMYO4,63-1,49-9,22
Özbal Çelik Boru14,35-2,11119,08
Özderici GMYO1,561,30-29,73
Özerden Plastik7,552,17-16,11
Pamel Elektrik47,761,06124,02
Panora GMYO6,751,2014,55
Papilon Savunma13,46-1,82-40,80
Park Elek.Madencilik4,47-0,45-16,76
Parsan26,86-1,3210,53
Pegasus70,503,68-5,50
Peker GMYO0,96-1,03-58,96
Penguen Gıda3,02-0,66-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım140,001,45

Pera GMYO1,42-0,70-18,94
Pergamon Dış Ticaret22,620,4423,41
Petkim6,230,9725,10
Petrokent Turizm1.977,102,15118,13
Pınar Et ve Un16,83-0,18-23,09
Pınar Su8,01-1,607,81
Pınar Süt16,65-1,13-26,16
Plastikkart19,00-2,4631,49
Polisan Holding2,72-0,37-29,25
Politeknik Metal347,30-0,77-14,40
Prizma Press Matbaacılık4,04-0,98-26,28
QNB Finans Fin. Kir.65,70-1,50-47,57
QNB Finansbank38,16-0,78-45,76
QUA Granite Hayal Yapı12,03-0,25

Ral Yatırım Holding3,99-2,44-10,14
Ray Sigorta9,690,62-37,28
Reysaş GMYO2,97-1,00-8,39
Reysaş Lojistik5,051,61-2,40
Rhea Girişim1,991,53-46,51
Rodrigo Tekstil14,590,276,42
Royal Halı3,23-0,31-6,10
RTA Laboratuvarları24,163,25-20,21
Sabancı Holding9,670,21-12,30
Safkar Ege Soğutmacılık7,760,13-28,68
Sanel Mühendislik5,00-0,9946,20
Sanifoam Sünger26,308,2393,38
Sanko Pazarlama9,68-1,534,45
Saray Matbaacılık4,13-0,72-52,91
Sarkuysan12,712,0946,14
Sasa Polyester26,78-1,4778,72
Say Yenilenebilir Enerji22,28-2,96161,81
Sekuro Plastik21,340,5752,87
Selçuk Ecza Deposu8,71-0,34-35,15
Selçuk Gıda5,47-2,329,84
Selva Gıda Sanayi8,321,34

Senkron Güvenlik26,568,411,14
Serve Film Prodüksiyon12,50-4,58-21,88
Servet GMYO72,200,56-7,91
Seyitler Kimya21,50-0,4659,69
Silverline Endüstri5,410,56-37,09
Sinpaş GMYO4,20-0,710,48
Smartiks Yazılım5,571,27-37,13
Sodaş Sodyum Sanayii22,88-0,52-13,12
Söktaş2,873,61-11,71
Sönmez Filament37,40-0,74-46,72
Sönmez Pamuklu13,550,00-43,54
Sumaş Suni Tahta88,95-1,1774,38
Şeker Fin. Kir.5,04-0,59-21,25
Şekerbank1,01-0,98-33,11
Şişe Cam8,330,0016,35
Şok Marketler Ticaret12,37-0,08-0,88
T. Halk Bankası4,671,08-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,666,87-23,82
T.S.K.B.1,25-1,57-28,43
T.Tuborg17,000,89-4,12
Taç Tarım Ürünleri26,40-3,30150,71
Tat Gıda8,851,26-23,45
TAV Havalimanları23,262,389,20
Taze Kuru Gıda202,900,45-6,20
Tek-Art Turizm1,330,00-34,16
Tekfen Holding14,10-0,77-14,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,480,15-25,17
Temapol Polimer Plastik14,55-3,3226,52
TGS Dış Ticaret14,50-2,6814,08
Tofaş Oto. Fab.47,981,8355,22
Torunlar GMYO3,56-3,26-8,72
Trabzon Liman26,70-1,69-16,87
Trabzonspor Sportif3,181,6030,33
Trend GMYO6,56-1,94-47,81
TSKB GMYO3,281,55-32,04
Tuğçelik13,010,4661,01
Tukaş6,973,11-28,07
Turcas Petrol3,45-0,58-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık11,03-0,36

Turkcell15,640,642,24
Tümosan Motor ve Traktör16,44-1,0816,84
Tüpraş108,700,560,65
Türk Hava Yolları12,722,00-1,47
Türk İlaç Serum13,87-0,57

Türk Prysmian Kablo14,860,2723,19
Türk Telekom7,211,12-10,90
Türk Traktör159,701,78-6,26
Türker Proje Gayrimenkul138,10-4,9622,32
Türkiye Sigorta5,030,20-18,58
Ufuk Yatırım20,080,4049,85
Ulaşlar Turizm Yat.3,91-2,49-7,78
Ulusoy Elektrik51,250,20-0,19
Ulusoy Un Sanayi5,30-0,564,16
Umpaş Holding1,20-1,64-54,02
Uşak Seramik1,76-0,56-24,79
Utopya Turizm21,864,10-43,66
Uzertaş Boya29,20-1,02-48,41
Ülker Bisküvi19,530,15-12,49
Ünlü Yatırım Holding5,592,01

Vakıf Fin. Kir.8,140,62138,85
Vakıf GMYO1,480,00-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,453,53-12,36
Vakıflar Bankası3,44-0,29-26,96
Vakko Tekstil10,05-0,9960,38
Vanet Gıda6,320,80-18,24
VBT Yazılım21,60-2,26

Verusa Holding49,26-1,329,27
Verusaturk Girisim21,42-1,2064,16
Vestel27,90-1,9042,87
Vestel Beyaz Eşya48,90-0,3730,83
Viking Kağıt6,41-1,54-28,78
Yapı ve Kredi Bank.2,45-0,81-18,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,840,89-12,02
Yataş13,910,87-3,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,450,58-21,59
Yeni Gimat GMYO14,97-1,7129,14
Yeo Teknoloji51,40-0,77

Yeşil GMYO0,98-1,01-28,99
Yeşil Yapı1,17-0,85-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,21-0,45-48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme10.849,90-2,25-30,45
Yonga Mobilya20,580,88-30,91
Yükselen Çelik5,01-0,79-4,24
Yünsa12,99-5,66-6,49
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,58-0,63-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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