Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,37
|1,72
|27,42
|Acıpayam Selüloz
|7,88
|-1,50
|23,70
|Adana Çimento (A)
|9,96
|-0,20
|2,57
|Adana Çimento (B)
|7,10
|-0,70
|-0,42
|Adana Çimento (C)
|2,08
|0,48
|-6,73
|Adel Kalemcilik
|16,45
|0,86
|4,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|4,08
|7,12
|Afyon Çimento
|7,55
|0,67
|20,22
|Ak Enerji
|1,24
|1,64
|13,76
|Akbank
|8,14
|0,49
|0,37
|Akçansa
|10,59
|0,28
|5,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,36
|3,51
|11,85
|Akfen GMYO
|4,06
|3,31
|0,25
|Akın Tekstil
|15,76
|0,51
|14,29
|Akiş GMYO
|4,48
|0,45
|10,89
|Akmerkez GMYO
|29,46
|3,81
|24,41
|Aksa
|8,27
|-3,84
|5,64
|Aksa Enerji
|4,20
|4,48
|10,53
|Aksigorta
|6,56
|0,77
|7,72
|Aksu Enerji
|12,99
|0,70
|-12,64
|Alarko Carrıer
|62,90
|-0,16
|4,83
|Alarko GMYO
|93,50
|-0,58
|1,85
|Alarko Holding
|6,36
|1,44
|6,89
|Albaraka Türk
|1,65
|1,23
|7,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,78
|3,80
|72,59
|Alkim Kağıt
|7,09
|0,42
|27,06
|Alkim Kimya
|47,92
|-0,33
|25,05
|Altınyağ
|0,68
|0,00
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|12,43
|-2,43
|24,42
|Anadolu Cam
|4,07
|-0,49
|-6,65
|Anadolu Efes
|24,84
|0,98
|7,63
|Anadolu Grubu Holding
|19,09
|2,19
|8,53
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|-1,04
|11,26
|Anadolu Isuzu
|12,49
|0,56
|2,63
|Anadolu Sigorta
|4,96
|-0,20
|12,73
|Anel Elektrik
|3,32
|1,53
|3,43
|Arçelik
|20,58
|0,29
|-1,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|16,24
|-9,78
|Arena Bilgisayar
|11,85
|1,28
|57,37
|Armada Bilgisayar
|23,54
|-4,70
|43,62
|Arsan Tekstil
|4,89
|-7,91
|36,59
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|1,03
|20,99
|Aselsan
|30,06
|3,37
|43,55
|Aslan Çimento
|36,30
|-1,09
|-9,16
|Ata GMYO
|4,09
|0,74
|-9,71
|Atakule GMYO
|2,17
|0,93
|13,02
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|0,00
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|1,15
|22,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,84
|-0,13
|6,46
|Avrasya GMYO
|1,91
|4,95
|26,49
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|2,30
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,80
|0,01
|2,48
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,00
|1,30
|Ayen Enerji
|4,11
|1,73
|18,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,85
|0,71
|30,14
|Aygaz
|12,99
|1,33
|1,17
|Bagfaş
|19,92
|1,32
|18,43
|Bak Ambalaj
|7,68
|0,39
|4,49
|Balatacılar Balatacılık
|1,71
|-1,72
|37,90
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|0,88
|36,90
|Banvit
|20,96
|8,60
|12,87
|Baştaş Başkent Çimento
|3,89
|-1,02
|50,19
|Batı Çimento
|3,77
|1,62
|13,90
|Batısöke Çimento
|1,54
|0,65
|17,56
|Bera Holding
|4,18
|1,21
|8,57
|Berkosan Yalıtım
|3,41
|1,19
|24,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,00
|4,17
|22,45
|Beyaz Filo
|4,00
|-0,99
|26,58
|Bilici Yatırım
|6,99
|5,11
|59,95
|Bim Mağazalar
|47,50
|-0,08
|1,80
|Birko Mensucat
|0,38
|2,70
|22,58
|Birlik Mensucat
|1,55
|0,00
|35,96
|Bizim Mağazaları
|10,40
|1,76
|-6,89
|Bolu Çimento
|4,63
|-0,43
|-1,49
|Bomonti Elektrik
|1,52
|0,66
|18,75
|Borusan Mannesmann
|12,65
|1,04
|10,48
|Borusan Yat. Paz.
|66,15
|-1,27
|6,95
|Bosch Fren Sistemleri
|300,50
|-0,17
|3,66
|Bossa
|10,96
|-1,17
|35,98
|Brisa
|9,96
|1,32
|4,73
|Burçelik
|8,10
|0,25
|39,41
|Burçelik Vana
|15,00
|0,33
|54,48
|Bursa Çimento
|4,56
|1,33
|13,90
|Carrefoursa
|7,32
|-2,53
|55,41
|Ceo Event Medya
|7,80
|0,65
|-5,34
|Coca Cola İçecek
|45,50
|-0,87
|17,57
|Cosmos Yat. Holding
|2,56
|-3,03
|25,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,47
|-1,59
|-14,24
|Çelebi
|97,75
|0,62
|-4,26
|Çelik Halat
|10,97
|10,70
|68,77
|Çemaş Döküm
|1,26
|1,61
|0,52
|Çemtaş
|8,06
|-1,10
|-2,66
|Çimbeton
|48,82
|-0,37
|18,32
|Çimentaş
|17,00
|-1,16
|13,33
|Çimsa
|9,75
|1,35
|7,38
|Çuhadaroğlu Metal
|3,89
|0,00
|21,94
|Dagi Giyim
|3,50
|0,86
|40,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,80
|-1,55
|68,14
|Dardanel
|5,81
|-5,22
|53,30
|Datagate Bilgisayar
|9,95
|-1,87
|27,40
|Demısaş Döküm
|3,91
|-0,26
|12,36
|Denge Holding
|1,39
|0,00
|1,46
|Deniz GMYO
|5,34
|0,75
|5,74
|Denizli Cam
|8,99
|-0,22
|7,79
|Derimod
|9,16
|-0,33
|28,29
|Derlüks Deri
|4,17
|0,24
|2,21
|Desa Deri
|5,48
|-1,62
|20,70
|Despec Bilgisayar
|6,01
|-1,48
|41,75
|Deva Holding
|11,35
|0,53
|26,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|-1,30
|-2,56
|Ditaş Doğan
|13,22
|6,27
|38,28
|DO-CO
|632,00
|-0,94
|12,06
|Doğan Burda
|5,72
|-1,55
|-5,77
|Doğan Holding
|2,01
|3,08
|9,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,29
|1,33
|38,79
|Doğusan
|2,54
|3,67
|22,12
|Doğuş GMYO
|6,64
|2,47
|46,58
|Doğuş Otomotiv
|12,26
|0,49
|28,78
|Döktaş Dökümcülük
|43,40
|-2,25
|-19,56
|Duran Doğan Basım
|19,92
|-4,23
|41,88
|Dyo Boya
|6,19
|1,48
|26,33
|Eczacıbaşı İlaç
|4,35
|0,93
|17,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,56
|0,80
|24,23
|Edip Gayrimenkul
|2,33
|3,10
|67,63
|Ege Endüstri
|701,20
|-0,38
|20,79
|Ege Gübre
|54,20
|0,18
|8,84
|Ege Profil
|16,03
|0,75
|33,92
|Ege Seramik
|5,12
|4,28
|38,01
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,41
|0,00
|28,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,66
|3,13
|69,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|100,00
|Egeplast
|15,49
|0,39
|23,92
|Ekiz Kimya
|1,20
|1,69
|96,72
|Emek Elektrik
|2,13
|-1,84
|33,96
|Eminiş Ambalaj
|2,65
|1,53
|74,34
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,20
|15,07
|Enerjisa Enerji
|8,66
|1,41
|17,19
|Enka İnşaat
|6,77
|0,74
|5,45
|Erbosan
|24,98
|-9,10
|0,00
|Ereğli Demir Çelik
|9,05
|0,11
|0,11
|Ersu Gıda
|3,40
|-4,23
|64,25
|Escort Teknoloji
|3,66
|-3,17
|163,31
|Etiler Gıda
|2,27
|-0,44
|-7,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,96
|3,70
|17,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|0,69
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|0,65
|30,51
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|1,18
|14,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,48
|-5,72
|13,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,83
|1,90
|5,69
|F-M İzmit Piston
|53,85
|1,03
|7,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,66
|0,42
|25,62
|Ford Otosan
|80,15
|0,56
|13,13
|Formet Çelik Kapı
|2,44
|0,83
|-18,67
|Frigo Pak Gıda
|12,00
|-2,28
|-7,41
|Galatasaray Sportif
|3,40
|18,06
|67,49
|Garanti Bankası
|11,67
|1,30
|4,76
|Garanti Faktoring
|4,92
|-0,20
|27,13
|Garanti Yat. Ort.
|1,70
|-5,56
|57,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,21
|-2,48
|118,04
|Gedik Yatırım Holding
|27,40
|7,03
|256,31
|Gediz Ambalaj
|8,53
|0,35
|26,18
|Gentaş
|2,72
|0,37
|24,20
|Gersan Elektrik
|3,69
|2,22
|15,67
|Global Men. Değ.
|3,06
|-3,16
|62,77
|Global Yat. Holding
|4,92
|0,41
|1,03
|Good-Year
|5,20
|0,97
|28,40
|Göltaş Çimento
|17,48
|1,51
|-1,74
|Gözde Girişim
|4,91
|0,41
|-4,47
|GSD Denizcilik
|3,19
|-1,24
|24,61
|GSD Holding
|1,85
|3,93
|24,16
|Gübre Fabrik.
|16,93
|8,46
|87,28
|Güler Yat. Holding
|2,21
|0,45
|8,87
|Güneş Sigorta
|2,85
|2,89
|30,73
|Halk GMYO
|1,62
|1,25
|32,79
|Halk Sigorta
|2,50
|9,65
|26,26
|Hatay Tekstil
|8,76
|6,57
|27,51
|Hedef Girişim
|3,06
|3,38
|17,24
|Hektaş
|10,98
|1,48
|36,91
|HUB Girişim
|40,10
|-7,13
|188,90
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|1,67
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|5,52
|1,47
|4,74
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,00
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,81
|1,87
|24,51
|İhlas Ev Aletleri
|3,10
|-2,82
|-0,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|0,00
|15,00
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|-6,76
|-41,26
|İhlas Holding
|0,89
|0,00
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,27
|4,10
|24,51
|İndeks Bilgisayar
|13,15
|2,02
|35,57
|Info Yatırım
|8,90
|1,14
|0,00
|İntema
|10,95
|1,39
|18,25
|İpek Doğal Enerji
|9,93
|0,81
|28,63
|İskenderun Demir Çelik
|7,64
|0,53
|-4,62
(Sürecek)