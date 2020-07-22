Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,67
|1,10
|97,31
|Acıpayam Selüloz
|9,91
|-1,88
|56,94
|Adel Kalemcilik
|16,86
|0,36
|7,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,56
|0,39
|79,23
|Afyon Çimento
|4,85
|4,08
|112,88
|Ak Enerji
|1,94
|0,00
|77,98
|Akbank
|5,82
|0,34
|-28,24
|Akçansa
|13,65
|0,66
|40,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,05
|7,68
|139,34
|Akfen GMYO
|3,82
|-0,26
|-5,68
|Akın Tekstil
|14,45
|-0,48
|4,79
|Akiş GMYO
|3,38
|0,90
|7,90
|Akmerkez GMYO
|35,00
|1,74
|56,22
|Aksa
|7,38
|-1,07
|5,38
|Aksa Enerji
|5,78
|1,94
|52,11
|Aksigorta
|7,86
|0,77
|45,08
|Aksu Enerji
|11,37
|1,34
|-23,54
|Alarko Carrıer
|81,75
|-0,87
|36,88
|Alarko GMYO
|18,22
|0,55
|23,96
|Alarko Holding
|5,64
|-0,70
|-5,21
|Albaraka Türk
|1,75
|0,00
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,20
|1,56
|67,77
|Alkim Kağıt
|11,66
|0,17
|115,14
|Alkim Kimya
|12,62
|0,88
|103,48
|Altınyağ
|1,30
|0,78
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|41,46
|0,00
|315,02
|Anadolu Cam
|5,36
|0,19
|25,70
|Anadolu Efes
|21,04
|-1,50
|-1,12
|Anadolu Grubu Holding
|20,50
|-0,97
|16,54
|Anadolu Hayat Emek.
|8,62
|-1,71
|41,66
|Anadolu Isuzu
|15,85
|0,00
|30,24
|Anadolu Sigorta
|6,38
|-1,09
|53,60
|Anel Elektrik
|4,99
|0,00
|55,45
|Arçelik
|21,14
|1,44
|1,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,34
|1,51
|Arena Bilgisayar
|18,81
|1,51
|158,20
|Armada Bilgisayar
|24,54
|-0,16
|49,73
|Arsan Tekstil
|5,43
|-0,91
|51,68
|Artı Yatırım Holding
|1,80
|-3,23
|122,22
|Aselsan
|32,82
|1,48
|57,20
|Ata GMYO
|3,55
|-0,56
|-21,63
|Atakule GMYO
|2,60
|1,96
|35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|1,12
|25,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,75
|-1,60
|10,03
|Avrasya GMYO
|2,48
|-0,40
|64,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|-2,65
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,70
|0,01
|12,74
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-0,59
|9,74
|Ayen Enerji
|6,58
|8,40
|89,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,08
|-7,90
|86,30
|Aygaz
|12,49
|1,38
|2,83
|Bagfaş
|17,90
|0,34
|6,42
|Bak Ambalaj
|9,58
|-1,64
|30,34
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|-0,50
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|4,06
|-0,73
|61,11
|Banvit
|24,80
|-0,80
|33,55
|Baştaş Başkent Çimento
|4,26
|-2,96
|64,48
|Batı Çimento
|4,40
|-0,23
|32,93
|Batısöke Çimento
|1,98
|1,02
|51,15
|Bayrak Taban Sanayi
|7,05
|-0,98
|Bera Holding
|8,69
|-0,34
|125,71
|Berkosan Yalıtım
|4,54
|0,22
|65,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|-2,33
|2,45
|Beyaz Filo
|3,97
|-0,50
|26,84
|Bilici Yatırım
|8,14
|-0,61
|89,32
|Bim Mağazalar
|70,95
|-0,07
|53,54
|Birko Mensucat
|0,53
|0,00
|70,97
|Birlik Mensucat
|1,81
|-0,55
|58,77
|Bizim Mağazaları
|19,17
|-1,59
|71,62
|Bomonti Elektrik
|6,15
|0,00
|380,47
|Borusan Mannesmann
|12,71
|-1,24
|11,00
|Borusan Yat. Paz.
|78,95
|-1,31
|31,77
|Bosch Fren Sistemleri
|710,00
|6,43
|146,72
|Bossa
|9,90
|-0,60
|22,83
|Brisa
|12,40
|-0,80
|32,21
|Burçelik
|17,05
|5,77
|193,46
|Burçelik Vana
|45,58
|3,17
|369,41
|Bursa Çimento
|6,01
|5,44
|50,12
|Carrefoursa
|7,28
|0,41
|54,56
|Casa Emtia Petrol
|23,20
|0,87
|147,07
|Ceo Event Medya
|4,33
|-0,23
|18,23
|Coca Cola İçecek
|46,82
|0,00
|23,67
|Cosmos Yat. Holding
|2,79
|36,76
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|1,12
|56,25
|Çelebi
|76,35
|-0,39
|-25,22
|Çelik Halat
|13,49
|3,06
|107,54
|Çemaş Döküm
|1,73
|-0,57
|38,01
|Çemtaş
|10,10
|1,00
|24,25
|Çimbeton
|74,50
|-1,91
|80,56
|Çimentaş
|26,80
|-1,83
|78,67
|Çimsa
|11,29
|-0,53
|24,34
|Çuhadaroğlu Metal
|4,50
|2,97
|41,07
|Dagi Giyim
|6,74
|1,81
|169,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,33
|-1,48
|224,34
|Dardanel
|12,20
|-0,25
|221,90
|Datagate Bilgisayar
|9,93
|-0,70
|27,14
|Demısaş Döküm
|5,83
|-0,34
|67,53
|Denge Holding
|2,34
|9,35
|70,80
|Deniz GMYO
|6,35
|2,09
|25,74
|Denizli Cam
|7,91
|-1,12
|-5,16
|Derimod
|6,86
|-0,87
|-3,92
|Derlüks Deri
|6,16
|-9,94
|52,26
|Desa Deri
|5,51
|0,18
|21,37
|Despec Bilgisayar
|8,14
|0,99
|91,98
|Deva Holding
|20,06
|-0,69
|124,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,31
|0,00
|67,95
|Ditaş Doğan
|26,22
|-4,17
|175,56
|DO-CO
|339,60
|0,41
|-39,79
|Doğan Burda
|21,98
|-1,87
|262,11
|Doğan Holding
|2,20
|1,38
|22,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|2,12
|75,15
|Doğusan
|2,98
|0,00
|43,27
|Doğuş GMYO
|6,10
|0,99
|34,66
|Doğuş Otomotiv
|17,78
|1,60
|86,76
|Döktaş Dökümcülük
|25,24
|-1,10
|-20,24
|Duran Doğan Basım
|17,83
|-0,94
|26,99
|Dyo Boya
|6,55
|-1,06
|33,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|-0,47
|73,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,34
|-1,03
|59,25
|Edip Gayrimenkul
|2,82
|-0,70
|102,88
|Ege Endüstri
|695,20
|-0,20
|23,58
|Ege Gübre
|91,50
|-1,13
|83,73
|Ege Profil
|14,65
|-0,81
|22,39
|Ege Seramik
|5,47
|-0,55
|48,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,12
|0,00
|250,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,05
|0,00
|169,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|-1,33
|270,00
|Egeplast
|15,60
|-0,19
|24,80
|Ekiz Kimya
|8,35
|0,00
|1268,85
|Emek Elektrik
|2,80
|-2,44
|76,10
|Eminiş Ambalaj
|3,74
|1,08
|146,05
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|4,42
|61,64
|Enerjisa Enerji
|8,51
|0,00
|26,34
|Enka İnşaat
|6,43
|0,47
|15,19
|Erbosan
|22,96
|-0,69
|-8,09
|Ereğli Demir Çelik
|8,39
|-0,24
|-4,75
|Ersu Gıda
|4,38
|0,23
|111,59
|Escort Teknoloji
|3,76
|-0,79
|170,50
|Etiler Gıda
|4,13
|9,84
|68,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,09
|0,00
|30,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,81
|-1,09
|51,61
|Euro Yat. Ort.
|1,74
|0,00
|54,56
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|-2,14
|22,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,80
|1,91
|-11,54
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,59
|2,46
|0,44
|F-M İzmit Piston
|71,95
|-0,76
|51,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,77
|-2,53
|40,05
|Ford Otosan
|77,65
|0,84
|17,45
|Formet Çelik Kapı
|3,16
|3,27
|5,33
|Frigo Pak Gıda
|26,94
|9,96
|107,87
|Galatasaray Sportif
|2,44
|0,83
|20,20
|Garanti Bankası
|7,97
|0,38
|-28,46
|Garanti Faktoring
|5,39
|-0,19
|39,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|-0,46
|100,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,06
|-0,11
|188,08
|Gedik Yatırım Holding
|21,98
|0,37
|185,83
|Gediz Ambalaj
|12,06
|-0,50
|78,40
|Gentaş
|2,91
|-0,34
|41,12
|Gersan Elektrik
|6,73
|-0,88
|110,97
|Global Men. Değ.
|5,12
|-1,16
|172,34
|Global Yat. Holding
|4,58
|1,78
|-5,95
|Good-Year
|5,68
|-0,53
|40,25
|Göltaş Çimento
|21,58
|-0,55
|21,30
|Gözde Girişim
|6,16
|6,02
|19,84
|GSD Denizcilik
|4,12
|0,24
|60,94
|GSD Holding
|2,38
|1,71
|59,73
|Gübre Fabrik.
|29,38
|-1,14
|225,00
|Güler Yat. Holding
|12,56
|-0,71
|518,72
|Güneş Sigorta
|5,26
|-0,19
|141,28
|Halk GMYO
|2,46
|0,41
|102,08
|Halk Sigorta
|3,50
|0,00
|109,12
|Hatay Tekstil
|9,75
|-0,41
|44,79
|Hedef Girişim
|3,31
|0,91
|26,82
|Hektaş
|14,02
|-0,07
|74,81
|HUB Girişim
|18,85
|-0,84
|100,78
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|0,00
|40,35
|ICBC Turkey Bank
|5,85
|0,34
|11,01
|İdealist Danışmanlık
|4,17
|-0,71
|25,60
|İdealist GMYO
|4,22
|-1,17
|37,91
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-1,82
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,77
|1,14
|47,50
|İhlas Gazetecilik
|4,06
|2,01
|-40,38
|İhlas Holding
|0,89
|1,14
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,87
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|11,73
|-1,43
|25,06
|Info Yatırım
|6,30
|1,45
|29,56
|İntema
|12,79
|-0,47
|38,12
|İpek Doğal Enerji
|14,79
|2,92
|91,58
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|0,00
|-7,87
(Sürecek)