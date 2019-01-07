Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 764.923.231 Türk Hava Yolları 739.501.789 Akbank 339.661.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 764.923.231
Türk Hava Yolları 739.501.789
Akbank 339.661.561
Kardemir (D) 324.120.150
Halkbank 226.463.811
Ereğli Demir Çelik 181.525.080
Aselsan 179.027.659
Vakıflar Bankası 164.237.386
Yapı ve Kredi Bank. 123.953.420
Koza Madencilik 119.073.709
Türk Telekom 116.560.246
İş Bankası (C) 104.082.511
Petkim 95.651.102
Turkcell 93.867.955
İpek Doğal Enerji 93.220.348
Koza Altın 91.389.390
Tüpraş 69.310.239
Bim Mağazalar 65.528.056
Koç Holding 54.425.210
Galatasaray Sportif 51.843.263
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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