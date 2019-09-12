Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.613.686.711
|Türk Hava Yolları
|1.248.196.252
|Halkbank
|566.473.180
|Akbank
|395.465.223
|ASELSAN
|395.463.294
|Tüpraş
|329.542.521
|Vakıflar Bankası
|322.648.327
|Petkim
|271.950.618
|İş Bankası (C)
|262.128.733
|Kardemir (D)
|244.956.138
|Yapı ve Kredi Bank.
|221.500.705
|Koza Madencilik
|220.401.900
|Ereğli Demir Çelik
|214.162.288
|Türk Telekom
|196.377.258
|Pegasus
|172.170.290
|İpek Doğal Enerji
|132.541.601
|Odaş Elektrik
|130.717.175
|Soda Sanayii
|126.083.711
|Bim Mağazalar
|117.264.210
|Turkcell
|111.600.768