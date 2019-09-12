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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.613.686.711 Türk Hava Yolları 1.248.196.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.613.686.711
Türk Hava Yolları 1.248.196.252
Halkbank 566.473.180
Akbank 395.465.223
ASELSAN 395.463.294
Tüpraş 329.542.521
Vakıflar Bankası 322.648.327
Petkim 271.950.618
İş Bankası (C) 262.128.733
Kardemir (D) 244.956.138
Yapı ve Kredi Bank. 221.500.705
Koza Madencilik 220.401.900
Ereğli Demir Çelik 214.162.288
Türk Telekom 196.377.258
Pegasus 172.170.290
İpek Doğal Enerji 132.541.601
Odaş Elektrik 130.717.175
Soda Sanayii 126.083.711
Bim Mağazalar 117.264.210
Turkcell 111.600.768
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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